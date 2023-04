Empezaron a cobrarle alquiler a su propia hija y generaron un debate en redes

escuchar

Unos padres de Gatesville, Texas, comenzaron a cobrarle un alquiler a su hija por vivir en su casa. Tras graduarse de la secundaria, la joven no estaba segura de querer ir a la universidad, por lo cual consiguió un trabajo de tiempo completo. Al tener una fuente de ingresos, sus padres consideraron que era justo que apoyara con los gastos. Cuando hicieron pública su decisión, dividieron opiniones.

Erika y Cody Archie compartieron su historia en TikTok, donde explicaron que le cobrarían US$200 de alquiler a su hija Kyle, de 18 años, ya que se había graduado pero no tenía planes de entrar a la universidad. En una entrevista para Newsweek, aseguraron que de esta manera la prepararían para convertirse en adulta y para que tomara consciencia de que nada es gratis en la vida.

El video captó la atención de los usuarios. En los comentarios se creó un auténtico debate. Hubo quienes aplaudieron la decisión de los Archie y señalaron que era una buena manera de enseñar a su hija sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas. “Bien hecho, haré lo mismo con mi hijo”; “No veo nada de malo en ello, le ayuda a aprender de responsabilidad. Si se muda serían más de US$200″; “Les he dicho a mis hijos que si están en la universidad no tienen que pagar el alquiler, pero si no estudian, sí”; “Ya tiene 18, es una adulta, tiene que aprender de alguna manera”, escribieron.

En contraparte, algunos padres defendieron a la joven y criticaron la decisión de sus padres. “Nunca cobro a mis hijos, esta es su casa, siempre”; “Rayos, no, esa es la casa de su familia”; “No, nuestra casa siempre es un lugar seguro para nuestros hijos. Eso es para siempre, no para ciertas edades”; “Mis padres hicieron eso y a mí me parecía un castigo”.

Unos padres de Gatesville, Texas, detallaron que le cobrarían alquiler a su hija

Le cobran el alquiler a su hija como una lección

A pesar de las opiniones divididas, los padres no cambiaron su decisión. Kyle paga US$200 al mes para apoyar en gastos de comida y servicios básicos. Su padre aseguró que se trata de una lección para que “abra los ojos” y que esa cifra representa una porción muy pequeña de sus ingresos. Además, la joven no tiene gastos importantes, como créditos o pagos fijos por un auto.

El matrimonio consideraba que su hija estaba lista para ser responsable de sí misma desde antes de que le impusieran el alquiler. Sin embargo, esto sería “como un trampolín hacia la vida adulta”. Según compartieron, Kyle creyó que se trataba de una broma cuando le informaron su decisión, pero estuvo de acuerdo luego de que le explicaron las razones.

Cody Archie explicó que tiene una buena relación con su hija, Kyle, a pesar de cobrarle un módico alquiler Instagram/bar7ranch

En Estados Unidos, cada vez más hijos adultos viven con sus padres. El 25% de los que tenían entre 25 y 34 años se quedaban en hogares multigeneracionales en 2021, frente a solo el 9% en 2010. Al respecto, Karen Fingerman, profesora de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad de Texas en Austin, señaló para Huffpost que el 20% de los ingresos de estos hogares procedían de adultos jóvenes.

La especialista animó a analizar la situación de los hijos: “Si vive en la casa, deben animarle a actuar como un adulto responsable y prepararlo para una vida independiente. Según sus circunstancias, pueden cobrarle un alquiler”.

LA NACION