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Fuerte baja de la confianza del consumidor en EE.UU. en agosto

La confianza de los consumidores en Estados Unidos sufrió una fuerte caída en agosto, según datos publicados el viernes; en medio de una inflación persistente y la incertidumbre

Fuerte baja de la confianza del consumidor en EE.UU. en agosto
Fuerte baja de la confianza del consumidor en EE.UU. en agostoGetty Images

La confianza de los consumidores en Estados Unidos sufrió una fuerte caída en agosto, según datos publicados el viernes, en medio de una inflación persistente y la incertidumbre derivada de la guerra contra Irán.

El índice de la Universidad de Michigan bajó a 51 puntos desde 55,2 en julio, mientras que las expectativas de inflación para el próximo año subieron al 4,3%. Además, el 92% de los encuestados considera que sus ingresos seguirán perdiendo terreno frente al aumento de los precios.

"La confianza de los consumidores cayó alrededor de 8% este agosto, poniendo fin a dos meses consecutivos de mejora", afirmó Joanne Hsu, directora de la encuesta.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó un conflicto en Oriente Medio y disparó los precios de la energía. Teherán respondió con ataques contra aliados de Washington en el Golfo y puso en riesgo una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas.

El conflicto impulsó aún más la inflación en Estados Unidos, ya por encima del objetivo del 2% fijado a largo plazo por la Reserva Federal. Esto golpeó con dureza a los hogares estadounidenses, que arrastran años de presión por el elevado costo de vida.

Según la encuesta, las expectativas de inflación a largo plazo permanecieron sin cambios en el 3,3% por tercer mes consecutivo, un nivel que sigue siendo considerablemente alto en términos históricos.

Cuando las expectativas de inflación aumentan, tanto las empresas como los hogares suelen moderar su actividad y su gasto, ya que incorporan medidas de ahorro y contención de costos a sus planes financieros.

Las perspectivas sobre la economía y las empresas también empeoraron, en un contexto marcado por el alza de los costos y las políticas arancelarias del presidente Donald Trump. La caída de la confianza afectó a votantes de todos los partidos, aunque resultó más pronunciada entre los republicanos.

AFP
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