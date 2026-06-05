Fuerzas de EE.UU. abordan petrolero sancionado en el Índico

Fuerzas estadounidenses abordaron en el océano Índico un navío petrolero sancionado por Washington por transportar crudo iraní, anunció el viernes el ejército.

Desde el comienzo de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán en febrero, Teherán impone un bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo con el océano Índico.

Estados Unidos impuso después su propio bloqueo de los puertos iraníes, desvió decenas de embarcaciones y abrió fuego contra seis barcos que se negaron a sus órdenes.

"Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje en virtud del derecho de visita al buque sin bandera MT Davina bajo sanciones, ubicado en el océano Índico", indicó el viernes el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos en X.

"Continuaremos con la aplicación de la ley marítima a nivel mundial para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones que proporcionen apoyo material a Irán", agrega la publicación, que incluye fotos y un video de la operación.

El Davina fue sancionado en 2024 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que asegura que había entregado petróleo de Irán a China.