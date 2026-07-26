Qué significa realmente que un producto diga “Made in USA”: la FTC cuestiona etiquetas de varias empresas

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) implementó estrictas medidas de fiscalización a diversas marcas comerciales que utilizan de manera incorrecta las etiquetas de fabricación nacional como “Made in USA”. Las autoridades federales buscan proteger a los consumidores de engaños publicitarios vinculados al verdadero origen de los artículos comercializados en el mercado interno.

El control de la FTC a marcas que usan la etiqueta “Made in USA”

La etiqueta “Made in USA” significa que un producto fue fabricado totalmente en EE.UU. La normativa de la FTC establece que todos o prácticamente todos los materiales y procesos de manufactura deben tener origen en territorio estadounidense para poder llevarla.

Según la FTC, las empresas involucradas en la advertencia federal mintieron al decir que sus productos fueron elaborados con materia prima nacional, cuando se descubrió que la habían importado desde el extranjero Fotomontaje generado con IA

En ese marco, la FTC envió cartas formales de advertencia dirigidas a siete empresas que promocionan erróneamente sus mercancías bajo el sello distintivo nacional, según un comunicado oficial. Las autoridades detectaron que diversos artículos publicitados como fabricados en el país norteamericano contienen componentes importados de manera parcial o total.

En ese marco, el director de la Oficina de Protección al Consumidor, Christopher Mufarrige, advirtió que sancionará severamente a cualquier compañía que socave la confianza pública con declaraciones falsas o engañosas sobre la manufactura local.

“Cuando los estadounidenses gastan el dinero que tanto les cuesta ganar en productos que se comercializan como ‘Made in USA’, merecen tener la certeza de que estos productos se fabricaron total o casi totalmente en este país”, declaró.

Las investigaciones revelaron que las firmas infractoras comercializaron mercancías extranjeras y simularon tener un origen interno para captar consumidores desprevenidos. Este accionar infringe las normativas federales establecidas para regular la transparencia comercial en el territorio estadounidense.

La FTC intensifica las auditorías contra las empresas que usan el “Made in USA” falsamente

La medida refuerza los operativos orientados a garantizar que la publicidad comercial apoye de manera genuina a la industria y a los trabajadores estadounidenses. Según el informe de las autoridades, en marzo, la administración ejecutiva emitió otra orden específica para priorizar el cumplimiento normativo contra aquellas firmas que infrinjan los estándares oficiales de etiquetado.

Por otro lado, durante abril, la agencia gubernamental resolvió expedientes similares contra vendedores de calzado y dianas electrónicas que infringieron las normativas federales vigentes. Los infractores aceptaron cesar sus prácticas y abonaron indemnizaciones económicas destinadas a resarcir a los compradores afectados por la publicidad engañosa.

Recientes medidas similares también impactaron en una empresa vendedora de calzados en EE.UU. Bobex-73 - Shutterstock

Las autoridades federales aseguraron que intensifican las auditorías para erradicar estas prácticas publicitarias. Estas acciones responden a una directiva del gobierno para blindar la economía doméstica frente a la competencia externa.

A qué empresas afectó la advertencia federal de la FTC

Las advertencias recientes abarcan compañías comerciales dedicadas a la fabricación y venta de tambores, maquinaria láser industrial y cigarrillos electrónicos. La lista de firmas notificadas incluye específicamente a marcas como A&F Drum Company LLC, Z-Tech Advanced Technologies Inc. y My Vape Order Inc.

Según asegura la entidad federal, estas intervenciones evitan que las corporaciones perjudiquen de forma injusta a los fabricantes locales que invierten en la producción nacional. Asimismo, los organismos de control recordaron que, en caso de advertir cualquier situación similar que impacte en la industria nacional, los ciudadanos pueden reportar irregularidades comerciales a través del portal digital oficial habilitado para tal fin.