Préstamos estudiantiles en EE.UU.: los cambios que podrían subir tus pagos mensuales hoy

Los prestatarios de préstamos estudiantiles federales en Estados Unidos comenzaron a enfrentar un nuevo escenario desde el 1° de julio. La aplicación de la normativa que forma parte de la “One Big Beautiful Bill Act” incorporó modificaciones que afectan tanto a quienes soliciten nuevos créditos como a millones de personas que ya mantienen deudas educativas.

Fin del plan SAVE: qué deben hacer los 7,5 millones de prestatarios

Uno de los cambios es la desaparición del plan SAVE, un programa de pago basado en los ingresos que ofrecía condiciones más flexibles para los deudores. Tras una decisión judicial, esta opción dejó de estar disponible y quienes estaban inscritos deberán trasladarse a otras alternativas.

Según lo retomado por AP News, el Departamento de Educación informó que los beneficiarios del plan SAVE disponen de 90 días desde la recepción de su notificación para elegir un nuevo esquema de pago. Quienes no realicen el trámite dentro del plazo serán incorporados automáticamente a una modalidad estándar.

“Hay unos siete millones y medio de prestatarios, y los administradores ya empezaron a enviarles avisos oficiales”, dijo a AP News Lindsay Vail Clark, defensora principal de prestatarios en Savi, una plataforma de asistencia. “Comiencen a verificar sus opciones lo antes posible, ya que es probable que haya retrasos en el procesamiento”, agregó.

Tras la decisión, Michele Zampini, vicepresidenta asociada de The Institute for College Access & Success, advirtió que la principal preocupación es la asequibilidad de los pagos mensuales, puesto que muchos enfrentarán aumentos significativos. Según ella, estos incrementos obligarán a los deudores a “estirar mucho su presupuesto” o, en el peor de los casos, “simplemente no podrán hacerlo”.

Los cambios en los préstamos estudiantiles son parte del One Big Beautiful Bill Act de Donald Trump Fotomontaje realizado con IA (foto original, X de POTUS)

RAP y plan estándar escalonado: cómo serán las nuevas cuotas federales

De acuerdo con el Departamento de Educación, la reforma simplifica las opciones disponibles para los nuevos préstamos federales. A partir de ahora, los estudiantes podrán optar entre:

Plan de Asistencia para el Pago ( RAP , por sus siglas en inglés): fija cuotas equivalentes a entre el 1% y el 10% de los ingresos, según el nivel de renta, con una reducción de US$50 por cada dependiente. Además, contempla la cancelación de intereses pendientes cuando el prestatario cumple con sus obligaciones en tiempo y forma.

( , por sus siglas en inglés): fija cuotas equivalentes a entre el 1% y el 10% de los ingresos, según el nivel de renta, con una reducción de US$50 por cada dependiente. Además, contempla la cancelación de intereses pendientes cuando el prestatario cumple con sus obligaciones en tiempo y forma. Plan estándar escalonado: establece pagos distribuidos en períodos de diez a 25 años, según el monto total adeudado.

Para ayudar a los usuarios a comparar alternativas, el Departamento de Educación mantiene disponible un simulador oficial de préstamos. Además, la legislación también modificó las reglas para financiar programas de posgrado.

Mientras anteriormente era posible solicitar préstamos que cubrieran el costo total de determinados estudios, ahora se establecen límites diferenciados. Los programas considerados títulos profesionales pueden acceder a un máximo de US$200 mil, mientras que el resto de los posgrados queda sujeto a un límite de US$100 mil.

No obstante, una orden judicial obligó al Departamento de Educación a incluir de forma provisional dentro de la categoría con acceso al monto superior carreras como:

Enfermería

Fisioterapia

Determinados programas de psicología

Salud pública

El sistema federal de préstamos estudiantiles cambió desde julio y afecta a nuevos prestatarios y personas que consoliden deudas Magnific

Parent PLUS: nuevos límites de US$20.000 y restricciones para pagar según los ingresos

Los préstamos Parent PLUS también fueron modificados. Desde julio, el financiamiento quedó limitado a US$20.000 anuales y a un máximo acumulado de US$65.000 por cada estudiante dependiente.

“De aquí en adelante, solo tendrán la opción de pago estándar”, advirtió Zampini. La especialista explicó que quienes obtengan nuevos préstamos bajo este programa ya no podrán acceder a planes de pago vinculados a sus ingresos.

Según lo retomado por AP News, quienes tomaron préstamos Parent PLUS y los unificaron en uno directo de consolidación antes del 1° de julio gozan de un beneficio temporal: hasta el 30 de junio de 2028 pueden inscribirse en el plan de pago contingente al ingreso. Pasada esa fecha límite, el sistema los cambiará automáticamente al plan basado en ingresos.

Préstamos en mora: rehabilitación, embargos salariales y continuidad del PSLF

La reforma mantiene sin cambios el Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés), luego de que resoluciones judiciales dejaran sin efecto modificaciones impulsadas por el gobierno federal respecto de los requisitos de elegibilidad. En cuanto a los prestatarios con dificultades para cumplir sus obligaciones, continúan suspendidos los embargos salariales automáticos por incumplimiento.

Las personas que ya se encuentran en mora pueden solicitar la rehabilitación de sus préstamos. Este mecanismo permite regularizar la deuda mediante pagos reducidos y finalizar los procesos de cobro forzoso después de cumplir con cinco cuotas consecutivas.