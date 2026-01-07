Fuerzas de EEUU abordan petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte

WASHINGTON (AP) — Fuerzas estadounidenses han abordado un petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte después de perseguirlo durante semanas, informó un funcionario estadounidense.

La fuente habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles. Dijo que el ejército estadounidense tomó el control del buque y lo entregó a las autoridades policiales.

Estados Unidos había estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo estadounidense sobre buques petroleros sancionados alrededor de Venezuela.

El barco fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por supuestamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbollah. La Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo en el Caribe en diciembre mientras se dirigía a Venezuela. El barco se negó a ser abordado y se dirigió a través del Atlántico.

El barco, antes conocido como Bella 1, fue renombrado Marinera y registrado bajo bandera rusa, según muestran las bases de datos de envío.

Sitios de seguimiento marítimo de código abierto mostraron su posición entre Escocia e Islandia, viajando hacia el norte. El funcionario estadounidense también confirmó que el barco estaba en el Atlántico Norte.

Aviones militares estadounidenses han sobrevolado el buque, y el martes un avión de vigilancia de la Real Fuerza Aérea fue mostrado en sitios de seguimiento de vuelos sobrevolando la misma área.

La incautación del petrolero se produce pocos días después de que fuerzas estadounidenses realizaran una redada sorpresa nocturna en la capital de Venezuela, Caracas, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

A raíz de esta redada, funcionarios de la administración Trump han dicho que tienen la intención de continuar incautando buques sancionados conectados al país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.