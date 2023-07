El chico de 11 años que le pidió ayuda a su vecino para encontrar amigos y estremeció a todos

escuchar

Desesperado por no tener con quien jugar, un niño de 11 años se mostró determinado por encontrar a alguien que quisiera hacerle compañía. Así, tocó el timbre de uno de sus vecinos para preguntarle si tenía hijos de su edad, dado que los otros chicos del vecindario lo acosaban y ya no quería juntarse con ellos. Su hazaña quedó grabada en la cámara de vigilancia del hombre, y este la publicó en redes sociales. El resultado fue estremecedor. Ahora el pequeño no solo tiene uno, sino miles de amigos gracias al increíble alcance de las redes sociales.

Todo comenzó cuando Shayden Walker, de Amarillo, Texas, fue a la casa de su vecino, Brennan Ray, en busca de nuevos amigos. Llamó a la puerta y el hombre comenzó una conversación con él a través del intercomunicador. “Solo quería ver si por aquí hay algún chico de 11 o 12 años. Necesito amigos, de verdad”, dijo el menor.

Ray le respondió que no, que su hija era muy pequeña para salir a divertirse con él y le sugirió que intentara reunirse con los otros niños de la calle. “Ya no son mis amigos porque son matones”, respondió Walker. Ese relato conmovió al vecino, quien no dudó en publicar ese fragmento de la grabación en TikTok. “Nunca sabes por lo que está pasando la gente hasta que tienes la oportunidad de hablar con ellos. Este joven tiene buenos modales, es amable y valiente. Entonces, TikTok, ¿podemos ayudar a Shayden a hacer algunos amigos?”, subtituló el clip.

Un niño llamó al timbre de su vecino para pedirle que le ayude a conseguir amigos

El video tomó gran relevancia de inmediato, ya que a la mayoría de las personas les conmovió la manera en la que el menor trató de buscar compañía. Hasta el momento, acumula 69,3 millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios dispuestos a hacer sentir querido a Shayden. “La alegría de que la gente realmente mostrara compasión fue enorme”, le dijo Ray a USA Today. También inició una colecta de GoFundMe, que hasta el momento lleva recaudados 37.000 dólares, con el objetivo de que el niño los usara en cualquier actividad recreativa que quisiera.

El niño junto a sus padres, su vecino y la esposa de este USA Today

El niño, víctima de bullying por su estado mental

Luego de que el caso se volvió viral, la madre de Shayden le dijo al medio citado que a su hijo le costaba mucho conectar con la gente. Fue diagnosticado con trastorno negativista desafiante, trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre otros, que lo han llevado a sentirse aislado y excluido de los chicos de su edad: “La gente debe ser consciente de que estos problemas de salud mental pueden hacer que los niños, incluso los adultos, se sientan completamente aislados y solos”.

Debido a trastornos, el niño constantemente experimenta “crisis”, en las que llora y se lastima a sí mismo accidentalmente, o a las personas que intentan calmarlo. “Shayden ha sido manipulado y acosado. Cuando tiene estos colapsos, la gente dice: ‘No queremos que nuestros hijos pasen un rato con él’”, expresó la mujer. Sin embargo, la respuesta que tuvo el video viral lo hizo sentirse mucho mejor. Además, la familia utilizará el dinero recaudado para ir de vacaciones. “No ha ido desde que era muy pequeño”, concluyó su madre.

La madre del niño (en la imagen) contó que el chico no tiene amigos porque le resulta difícil conectar con otras personas USA Today

