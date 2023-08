escuchar

Un hombre de Utah se dio cuenta de que había ganado la lotería de Mega Millions recién un mes después de que se realizó el sorteo. A pesar de que en su estado no se permiten estas dinámicas, él viaja constantemente hasta Idaho para comprar boletos porque siempre tuvo la esperanza de convertirse en millonario. En la última ocasión, estuvo a punto de perder todas sus ganancias. Lo que lo salvó fue una acción que es habitual en su rutina.

J. Refugio González Almeida viajó desde el lugar en el que vive hasta Malad con la finalidad de comprar un ticket para un sorteo que se haría el 30 de junio, según la página oficial del concurso. Al no ganar, decidió regresar para adquirir otro para la rifa del próximo, dado que ese día era su cumpleaños y, al ser un gran aficionado de las loterías, no podía dejar de festejar de esa manera. ”Jugar es mi pasatiempo. Cuando no gané el premio mayor ese viernes, pensé: ‘Necesito un boleto para el del 4 de julio’, así que volví”, describió.

La lotería Mega Millions se hace los martes y jueves Seth Wenig - AP

En ese instante tenía algunos boletos ganadores con premios pequeños, entonces los cobró e invirtió las ganancias: “Compré todos los juegos, incluido Mega Millions. Tenía muchas entradas”. Si bien su objetivo número uno era ganar, nunca imaginó que realmente sucedería, así que en un principio no se preocupó por verificar los resultados.

Hasta un mes después, decidió regresar a Malad para revisar todos sus tickets y allí le dieron la sorpresa: “Tenía US$2, US$8, no mucho. Y luego escanearon este y me dijeron que tenía que llevarlo a la Comisión de Lotería de Idaho y aquí estoy”. A pesar de que los resultados del concurso se pueden consultar en el portal web oficial, el hombre no se habría dado cuenta de que ganó si no hubiese viajado, dado que era la forma en la que acostumbraba a comprobar sus boletos. Hay que recordar que en la página oficial del sorteo se especifica que sí existe un período de tiempo para cobrar el premio.

Almeida acertó en los primeros cinco números, pero no el Megaball, así que no ganó el premio mayor. No obstante, también adivinó el Megaplier, por lo que su boleto ganador de US$1 millón se convirtió en uno de US$3 millones. De igual forma, advirtió que no gastará todo el dinero, sino que lo usará para continuar con su afición de participar en la lotería: “Llevo este derecho al banco y lo deposito”.

¿Cómo se gana Mega Millions?

Los boletos se venden en 45 estados de EE.UU., Washington D.C. y las Islas Vírgenes, mientras que las rifas se llevan a cabo los martes y los viernes. En cuanto a la dinámica del juego, hay seis bolas numeradas que los jugadores deben adivinar. Las primeras cinco, las blancas, son de números diferentes del uno al 70; la última, la dorada, va del uno al 25. Quien logre atinar los seis números sorteados será el ganador.

El hombre atinó cinco de los números ganadores, lo que le mereció el premio de US$1 millón

Sin embargo, no es la única manera de ganar, también hay otros ocho premios:

5 números y Mega Ball: bolsa acumulada con el premio mayor

5 números: US$1 millón

4 números y Mega Ball: US$10.000

4 números: US$500

3 números y Mega Ball: US$200

3 números: US$10

2 números y Mega Ball: US$10

1 número y Mega Ball: US$4

Mega Ball: US$2