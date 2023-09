escuchar

Para ganar la lotería Mega Millions en Estados Unidos se necesita mucha suerte y superar una oportunidad de una entre millones. Hace casi un año, una persona que compró su boleto en Iowa le atinó a cinco de los seis números totales para llevarse el increíble premio de un millón de dólares. No obstante, su fortuna podría esfumarse en poco tiempo, dado que tiene unas horas para presentarse a reclamar su pozo. En caso de que no vaya, ese dinero se irá al fondo de la lotería del estado, que se añade para próximos juegos y promociones.

El conteo del reloj está por llegar a su plazo máximo para este jugador, que compró su boleto en el Gateway Express en University Boulevard en Ames, para el sorteo del 6 de septiembre de 2022. Su elección de números coincidió con los cinco primeros, incluidos el 6, 17, 46, 59 y 68. El único que no logró fue el Mega Ball de 2, con el que se hubiera llevado US$191 millones, que era el pozo acumulado en ese entonces.

Las reglas para reclamar un premio de la lotería en Iowa

Si bien la lotería establece instrucciones para reclamar los premios mayores, cada estado y jurisdicción tiene sus propios lineamientos que dictan tanto los plazos, como las condiciones e impuestos. En el caso de Iowa, los jugadores tienen 365 días a partir de la fecha del sorteo para ir a la oficina y reclamar sus ganancias, tanto de Mega Millions, como Powerball, Lucky for Life y Lotto de America. Es decir, que a partir del 6 de septiembre de este año, ese millón de dólares ya no estará disponible para la persona ganadora, que podría tener el boleto entre sus pertenencias y no haberse dado cuenta. En una confirmación para People, los funcionarios de la lotería dijeron que el premio todavía no había sido reclamado.

Según publicó USA Today, también hay más de 70 pozos de US$1000 o más que pertenecen a residentes de Iowa que no han ido a cobrarlos. Además, el o la jugadora de Mega Millions no sería la única persona en riesgo de perder su gran golpe de suerte, dado que otros premios de Powerball por valor de US$150 mil cada uno expirarán el octubre. Uno de estos boletos se compró en Floyd Food & Fuel en Floyd Boulevard en Sioux City y el otro en Hy-Vee C-Store en Park Street en Sheldon.

La persona ganadora deberá revisar entre sus pertenencias para saber si aún conserva el boleto @JamiePirkle/Twitter

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions?

El precio del boleto es de dos dólares y se puede adquirir de distintas formas, según el estado en el que viva el participante. Cada uno de los sorteos tienen seis bolas y los jugadores deben elegir primero cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas). También deben seleccionar un número del 1 al 25, la Mega Ball dorada. Quien logre acertar los seis números se vuelve el ganador.

El premio mayor de la lotería Mega Millions se puede cobrar de dos maneras. Una a través de un pago inmediato, seguido de otros 29 anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior, para contrarrestar la inflación. La otra manera de recibir el dinero es en una sola suma, que corresponde al fondo en efectivo. Los premios se pueden reclamar entre 90 días hasta un año después de la fecha del sorteo, según establezca cada estado.