"Gasté mucha energía en ganar el oro", dice Djokovic tras caída en US Open

Tras su eliminación el viernes en el Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic dijo que llegar a la tercera ronda fue "un éxito" por su bajo nivel actual y apuntó a los esfuerzos dedicados a conquistar la medalla de oro en los Juegos de París.

El gigante serbio, que perdió en cuatro sets ante el australiano Alexei Popyrin, aseguró sentirse "sin fuerzas" en su intento fallido por defender el título en Nueva York.

Pregunta: ¿Qué le faltó esta noche para superar el gran partido de Popyrin?

Respuesta: "Sin duda jugó mejor y mereció ganar. Por mi parte, tal y como me he sentido y jugado desde el principio del torneo, la tercera ronda es un éxito. He jugado algunos de mis peores partidos, sinceramente. Si juegas en una superficie rápida como ésta sin un buen servicio que te haga ganar puntos gratis, no puedes ganar, especialmente contra tipos que están en forma, como Alexei. Fue un partido horrible para mí".

P: ¿Cómo explica el cambio de nivel desde la victoria en los Juegos Olímpicos hasta este momento?

R: "Obviamente tuvo un efecto. Gasté mucha energía ganando el oro y llegué a Nueva York sin sentirme fresco mental y físicamente. Pero, como es el US Open, lo intenté y di lo mejor de mí. No tuve ningún problema físico. Simplemente me sentía sin fuerzas, y eso se notó en la forma en que jugué. Desde el primer partido, no me encontré a mí mismo en esta pista. La vida sigue. Hay que tratar de recalibrar y mirar a lo que viene".

P: ¿Puede Popyrin ser un aspirante al título?

R: "Me acaba de vencer, al campeón defensor, así que merece crédito y respeto. Si saca bien y juega bien, puede vencer a cualquiera. (Carlos) Alcaraz está fuera, yo estoy fuera, han habido grandes sorpresas. El cuadro se está abriendo. Obviamente (Jannik) Sinner es el principal favorito, pero (Frances) Tiafoe está ahí, (Taylor) Fritz, (Alexander) Zverev. Hay muchos chicos jugando bien. Será interesante ver quién se lleva el título".

Gbv/gfe

LA NACION