Elecciones EE.UU.: así están las encuestas entre Trump y Kamala hoy, 25 de septiembre, en Georgia

Georgia es uno de los siete “estados bisagra” de Estados Unidos, es decir, aquellos en donde las encuestas suelen mostrar una competencia reñida entre los candidatos demócratas y republicanos y donde los resultados en las urnas suelen ser determinantes a la hora de definir al futuro presidente de EE.UU. En esta jurisdicción del sureste, los sondeos muestran un escenario con pocos puntos porcentuales de diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump de cara a la contienda electoral del 5 de noviembre de 2024.

Por lo general, el grupo de los siete estados bisagra suele estar conformado por las mismas entidades: además de Georgia, se encuentran Arizona, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Debido al sistema electoral estadounidense protagonizado por el Colegio Electoral, en ellos, basta con ganar por al menos un voto para quedarse con la totalidad de los votos electorales de estas jurisdicciones. Por eso, los equipos de Harris y Trump destinan gran parte de sus esfuerzos de campaña en estos territorios.

Encuestas para las elecciones presidenciales 2024 en Georgia: los últimos sondeos

Si bien el escenario en Georgia, que aporta 16 votos electorales, es de relativa paridad, las últimas encuestas revelan que Trump estaría revirtiendo ligeramente la tendencia. Mientras que en las primeras semanas de septiembre Harris mantenía una ventaja leve sobre su rival, ahora los números favorecen —también por poca diferencia— a Trump. El promedio de resultados de encuestas elaborado por FiveThirtyEight señala que actualmente la intención de voto del republicano se acerca a 48,2% en esa jurisdicción, mientras que la de la demócrata se ubica en 47%, con una brecha de poco más de un punto porcentual entre ambos.

El promedio de las encuestas en Georgia FiveTirthyEight

Una de las últimas encuestas, sin embargo, da como ganadora a la vicepresidenta, por poco margen. El informe de la consultora The Bullfinch Group, patrocinado por The Independent Center, asegura que el 49% de los consultados respalda a Harris, con dos puntos por encima del 47% de apoyo a Trump.

No obstante, otros sondeos como el de Emerson College prevén el mismo margen, pero con el empresario y multimillonario a la cabeza (50% para Trump contra 48% para Harris). Algunas firmas incluso arriesgan una diferencia aún mayor, de hasta cuatro puntos, como The New York Times/Siena College, que preguntó a sus encuestados a quién votarían si los comicios fueran hoy y un 49% respondió Trump y un 44%, Harris.

Quién ganó en Georgia las últimas elecciones en EE.UU.

Si bien en los últimos comicios presidenciales Georgia votó mayormente a Joe Biden, quien terminó convirtiéndose en presidente de EE.UU. en esa misma cita electoral, en las últimas cinco décadas los residentes de este estado han optado principalmente por republicanos. Las únicas excepciones desde la década de 1970, además del actual jefe de Estado, fueron Jimmy Carter —oriundo precisamente de esa jurisdicción— en 1976 y Bill Clinton en 1992 y 1996.

En 2020, Joe Biden se convirtió en el único demócrata en ganar en Georgia en el siglo XXI (Foto AP/Alex Brandon, archivo)

En tanto, desde aquel entonces hasta ahora, los candidatos conservadores elegidos por los residentes de Georgia fueron Richard Nixon en 1972, Ronald Reagan en 1980 y 1984; George H. W. Bush en 1988, su hijo George W. Bush en 2004, John McCain en 2008, Mitt Romney en 2012 y el propio Donald Trump en 2016.

Cómo funciona el Colegio Electoral en EE.UU.

En EE.UU. las elecciones son indirectas. Esto quiere decir que los ciudadanos no eligen directamente a sus máximas autoridades, sino a los miembros que su estado aportará al Colegio Electoral, y que luego serán los encargados de votar por el presidente y vicepresidente.

Cada jurisdicción tiene un número de electores definido por la cantidad de senadores y representantes que tiene en el Congreso de EE.UU. (como Georgia, que tiene 16). Así, en 48 estados y Washington DC, el espacio ganador consigue todos los votos electorales de ese estado, sin importar si se impuso por una mínima diferencia o por un amplio margen.

El Colegio Electoral está compuesto por 538 miembros. Aunque son libres de votar a cualquier persona elegible para presidente, siempre se comprometen antes a hacerlo por un candidato específico. Luego de definirse la composición del Código Electoral, estos electores eligen al próximo presidente, con una mayoría de al menos 270 votos del total, y en caso de no conformarse, desempata la Cámara de Representantes.

