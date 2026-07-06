Giannis Antetokounmpo reconoce el temor de cambiar de equipo por primera vez en la NBA

MILWAUKEE (AP) — Giannis Antetokounmpo reconoció el miedo a lo desconocido al cambiar de equipo por primera vez tras una extraordinaria etapa de 13 años con los Bucks de Milwaukee.

Pero terminar su carrera con arrepentimientos le parecía igual de aterrador al dos veces Jugador Más Valioso de la NBA.

Antetokounmpo publicó un video en YouTube el lunes, cuando se finalizó su traspaso al Heat de Miami, en el que habló de sus emociones encontradas con el exnarrador de los Bucks Jim Paschke. También publicó un video más corto en redes sociales para despedirse de Milwaukee.

“Me da miedo que el pasto no siempre sea más verde. … La gente me quiere aquí. La gente me respeta aquí. La gente me permite ser yo mismo aquí en la ciudad. Y me da miedo no volver a encontrar eso nunca más”, afirmó Antetokounmpo en la entrevista con Paschke, que duró casi 37 minutos.

Pero el mismo impulso inquebrantable que lo ayudó a darle a los Bucks su primer título en medio siglo hizo que decidiera, cinco años después, que era momento de seguir adelante.

Los Bucks no han pasado de la segunda ronda de los playoffs desde su campeonato de 2021 y ganaron por última vez una serie de postemporada en 2022. Antetokounmpo, quien cumplirá 32 años en diciembre, comentó que se despertaba cada día preguntándose si necesitaba un cambio de aires para tener una mejor oportunidad de ganar otro campeonato.

“Me da miedo que quizá, si no tomo esa decisión, cuando tenga 37, 38 años, ojalá, y me esté retirando, voy a decir: ‘¿Por qué? ¿Por qué no asumiste ese riesgo?’”, expresó Antetokounmpo.

Se hizo un hogar en Milwaukee

Antetokounmpo es una de las figuras deportivas más queridas en la historia de Wisconsin. Después de que los Bucks lo seleccionaran con la 15ta elección del draft de 2013, los aficionados vieron cómo el delgado joven de 18 años maduraba hasta convertirse en el “Greek Freak”, un dos veces MVP que se transformó en el jugador más determinante en la historia de la franquicia.

Echó raíces allí. Antetokounmpo, quien creció en la pobreza, llevó a toda su familia con él para un nuevo comienzo. Con el tiempo, también formó allí su propia familia.

“La ciudad de Milwaukee siempre estará en mi corazón. Este es mi hogar”, aseguró Antetokounmpo.

Durante la entrevista, Paschke le preguntó a Antetokounmpo qué consejo podría haberle dado su padre sobre este movimiento. El padre de Antetokounmpo, Charles, murió en 2017 y está enterrado en Milwaukee.

“Mi padre me diría que vaya a una situación incómoda que te permita crecer y perseguir tu sueño, pase lo que pase”, respondió.

Antetokounmpo deja Milwaukee como líder histórico de los Bucks en prácticamente todas las categorías estadísticas, incluidos puntos, rebotes, asistencias, tapones, partidos y minutos jugados.

Mostró su tenacidad al liderar a los Bucks hacia el título de 2021.

Antetokounmpo sufrió una hiperextensión de rodilla durante el cuarto partido de las finales de la Conferencia Este, pero se perdió solo dos encuentros antes de regresar para ganar el premio al MVP de las Finales de la NBA. Anotó 50 puntos en la victoria de Milwaukee en el sexto partido, que aseguró el título, sobre los Suns de Phoenix.

Durante la entrevista con Paschke, Antetokounmpo habló de lo agradecido que se sentía por haberle dado ese campeonato a la ciudad de Milwaukee. Los aficionados lo querían por su disposición a firmar múltiples extensiones de contrato para quedarse allí.

“No lo entiendes. Hasta que te tomas un descanso, haces una pausa y sales a la calle y la gente se te acerca y te habla de eso. Ahí es cuando empiezas a darte cuenta: ‘Caray, caray, caray, caray’. Es más grande que el baloncesto. Hiciste que la gente sintiera algo”, señaló Antetokounmpo.

Su impacto fue inconmensurable

Paschke, quien transmitió partidos de los Bucks durante 35 años antes de retirarse al final de la temporada 2020-21, enfatizó cuánto significaba Antetokounmpo para la ciudad.

“Creo que necesito que sepas que has tenido un impacto enorme en todos. Ni siquiera sé si te das cuenta del impacto que has tenido”, le dijo Paschke.

El gerente general de los Bucks, Jon Horst, lo destacó en un comunicado en el que anunció el traspaso, mediante el cual Milwaukee adquirió a Tyler Herro, Jaime Jaquez, Kasparas Jakucionis, los derechos de draft del novato Nate Ament y múltiples otras selecciones del draft.

Horst sostuvo que era el movimiento correcto tanto para Antetokounmpo como para los Bucks, pero añadió que “hay pocos jugadores en la historia del deporte profesional que hayan elevado a una franquicia, una ciudad y una afición como Giannis Antetokounmpo lo ha hecho por Milwaukee y los Bucks”.

“Se convirtió en un embajador de nuestra ciudad en todo el mundo y en una fuente de orgullo para todo nuestro estado. A través de su generosidad, autenticidad y compromiso de ayudar a los demás, tocó vidas en toda nuestra comunidad e inspiró a personas a lo largo de generaciones”, agregó Horst.

Parte de la decepción por la salida de Antetokounmpo proviene de que los aficionados de Milwaukee nunca tuvieron realmente la oportunidad de despedirse de él.

Antetokounmpo cayó de forma incómoda en una clavada durante una victoria del 15 de marzo sobre Indiana y no volvió a jugar, perdiéndose los últimos 15 partidos de los Bucks. Dijo al final de la temporada que estaba sano y quería jugar, mientras que los Bucks indicaron que tenía una hiperextensión en la rodilla izquierda y una contusión ósea. Eso impidió que los aficionados de los Bucks tuvieran una última oportunidad de mostrarle su agradecimiento.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que esta no sea una despedida definitiva.

Cuando Paschke señaló que Antetokounmpo siempre sería bienvenido en Milwaukee, el 10 veces All-Star respondió que “sería increíble si pudiera ir a jugar y quizá volver”. Antetokounmpo incluso mencionó que Kevin Garnett hizo eso al comenzar y terminar su carrera en Minnesota.

“Vi este clip de él entrando a la arena, y le dieron una ovación de pie, y hasta el día de hoy la gente lo quiere”, recordó Antetokounmpo.

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