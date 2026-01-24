Gobierno de EEUU afirma que hombre abatido en Mineápolis estaba armado y "se resistió violentamente"

El gobierno de Estados Unidos dijo que el hombre que fue abatido a tiros el sábado por agentes federales en Mineápolis estaba armado y "se resistió violentamente" a los intentos de los oficiales de desarmarlo.

"Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos", dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en X luego del tiroteo.

El gobierno estadounidense indicó que el tiroteo ocurrió durante "una operación dirigida en Mineápolis contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta".