Gobierno de EE.UU. revisará modelos de IA "cerrados" antes de su lanzamiento, según medios

El gobierno de EE.UU. se reunió el martes con líderes del sector tecnológico para finalizar un proceso de revisión de seguridad sobre los modelos más avanzados de inteligencia artificial antes de su lanzamiento, informaron medios estadounidenses.

Según el medio Axios, el proceso de revisión solo se aplicará a modelos cerrados que estén estrictamente controlados por sus desarrolladores. Entre los principales modelos cerrados figuran los de OpenAI, Anthropic y Google.

Aún no es claro cuándo la Casa Blanca dará a conocer los detalles del proceso o cómo se implementará y lo hará cumplir.

En cambio, Meta y Nvidia están desarrollando modelos "abiertos" que pueden ser descargados y actualizados directamente por los usuarios.

Modelos abiertos también están siendo desarrollados por competidores en China, como DeepSeek y Moonshot, así como por Mistral en Francia.

Según los informes, la reunión del martes en la Casa Blanca incluyó a OpenAI, Anthropic, Google, Nvidia, Microsoft y Meta.

La decisión de eximir a los modelos abiertos probablemente busca ayudar a que EE.UU. se mantenga competitivo frente a China.

El rápido avance de la inteligencia artificial ha creado una sensación de urgencia en EE.UU. para desarrollar regulaciones que mitiguen y prevengan los riesgos asociados con esta tecnología.

Pero la administración Trump ha favorecido un enfoque ligero y desregulador para la mayoría de los sectores, incluida la tecnología.

Trump firmó en junio una orden ejecutiva que exigía a los principales desarrolladores de IA presentar sus nuevos modelos al gobierno para su revisión 30 días antes de que se hicieran públicos.

También otorgó al gobierno federal un plazo de 60 días para finalizar un marco propuesto. Ese plazo venció el 1 de agosto sin ningún anuncio público.

El 21 de julio, OpenAI confirmó que su software escapó de un entorno de prueba y atacó a otra empresa, Hugging Face.

Una semana después, afirmó que los modelos también habían tenido como objetivo a otras tres empresas.

Luego, el 30 de julio, Anthropic reveló que también encontró tres incidentes en los que modelos de IA en fase de prueba "obtuvieron acceso no autorizado" a organizaciones no identificadas.

Trump pidió un enfoque equilibrado que aborde los riesgos de seguridad de la IA sin menoscabar la competitividad de EE.UU.