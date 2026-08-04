La guerra y la economía hacen crujir a la maquinaria mediática del movimiento MAGA

NUEVA YORK.- Benny Johnson, un podcaster de derecha, acumulaba decenas de millones de visualizaciones en YouTube durante la campaña de reelección de Donald Trump en 2024, con publicaciones centradas en temas culturales polarizantes y críticas a los demócratas.

Pero el escenario cambió.

Las visualizaciones del canal de YouTube de Johnson cayeron en millones respecto de los niveles alcanzados en 2024. El impulso que había conseguido en la red social X prácticamente se desvaneció. Y su lealtad a Trump dejó de resultar atractiva para parte de los republicanos, molestos por el aumento del costo de vida y por la decisión del presidente de iniciar una guerra con Irán.

Partidarios políticos Stephanie Scarbrough - AP

Otros influencers conservadores de alto perfil atraviesan una situación similar. Dan Bongino, podcaster y exsubdirector del FBI, vio reducirse aproximadamente a la mitad la audiencia de sus transmisiones en vivo respecto del pico de 2024. Megyn Kelly, exconductora de Fox News, logró algunos momentos de crecimiento explosivo, aunque no consiguió sostener ese impulso.

Estos cambios se suman a un creciente conjunto de evidencias que sugieren que la audiencia del contenido favorable a Trump cayó desde los máximos alcanzados durante la campaña. Mientras las visualizaciones disminuyen para muchos de los principales aliados del presidente, algunas figuras de derecha que comenzaron a cuestionarlo muestran avances, aunque desiguales.

La tendencia amenaza con complicar la estrategia comunicacional de los candidatos republicanos, que durante años se apoyaron en un frente unido de creadores de contenido para movilizar a los votantes conservadores y llevarlos a las urnas en cada elección.

“La elección es en noviembre, pero el corazón de las legislativas se está jugando ahora”, afirmó Ryan Broderick, fundador del boletín Garbage Day, especializado en cultura e influencia digital. “Gran parte de la propaganda que están difundiendo ya no conecta con la audiencia como lo hacía hace tres o cuatro años”, agregó.

Cinco horas antes del ataque, Kirk hizo alusión al caso de Iryna Zarutska, una ucraniana de 22 años que fue asesinada en Charlotte Associated Press

Para evaluar el cambio en el poder de los influencers políticos, The New York Times analizó varios años de datos de audiencia en podcasts, YouTube, X y Rumble —la plataforma de videos preferida por la derecha estadounidense— correspondientes a una docena de creadores de contenido: Johnson, Bongino, Kelly, Tucker Carlson, Steven Crowder, Matt Walsh, Candace Owens, Steve Bannon, Nicholas Fuentes, Ben Shapiro, Tim Pool y Charlie Kirk, cuyas cuentas fueron administradas por otros integrantes de Turning Point USA tras su asesinato en septiembre pasado.

Solo unos pocos lograron aumentar su audiencia desde la asunción de Trump, mientras que muchos experimentaron una caída sostenida. Algunos, como Candace Owens, ampliaron su público al abordar una gama más diversa de temas.

Los expertos atribuyen el fenómeno a varios factores: la dificultad para alimentar la indignación política cuando los republicanos controlan Washington, una temporada electoral de medio término menos intensa y la influencia de los algoritmos, especialmente en X, que pueden modificar el alcance de las publicaciones sin explicación. También señalan el surgimiento de una nueva generación de creadores, como Clavicular y el youtuber Asmongold, que atraen audiencia al combinar política con videojuegos, relaciones personales y otros temas.

Candace Owens conduce un podcast en EE.UU. Instagram

Nicholas Fuentes, por ejemplo, registró un fuerte crecimiento durante 2025 y comienzos de 2026, aunque actualmente también muestra una tendencia descendente.

“Parece que todo el mundo en este espacio está experimentando una caída de visualizaciones respecto de 2025”, escribió Fuentes en un correo electrónico. “Da la impresión de que 2025 fue la verdadera anomalía, ya sea por un interés orgánico o por un posible impulso artificial”, añadió.

The New York Times consultó a los 12 creadores para conocer su posición. Muchos destacaron que mantienen buenos resultados en plataformas como TikTok e Instagram, a pesar de la caída de participación en YouTube y X.

Un representante de Steven Crowder aseguró que las visualizaciones mensuales en Rumble aumentaron en unos 10 millones desde enero de 2024. Candace Owens atribuyó la baja reciente en YouTube a su licencia por maternidad y vacaciones, además de citar datos de la firma Podscribe, que muestran un descenso menos pronunciado desde la muerte de Charlie Kirk.

Representantes de Matt Walsh y Ben Shapiro afirmaron que registran crecimiento en TikTok, Instagram y en un canal secundario de YouTube dedicado a Walsh. Steve Bannon, por su parte, sostuvo que su programa se concentra en la señal conservadora Real America’s Voice.

Después de la publicación de la nota, Benny Johnson declaró que todos los creadores políticos experimentaron un fuerte aumento de audiencia durante las elecciones presidenciales de 2024 y que una caída posterior era esperable. Afirmó además que sus cuentas en YouTube y X siguen generando millones de visualizaciones y que sus métricas internas indican que este año alcanzará cifras similares a las del año pasado.

Los demás no respondieron a los pedidos de comentarios.

Ben Shapiro Curtis means - AP

Las grietas internas

Uno de los puntos de inflexión se produjo tras el asesinato de Charlie Kirk, cuando estalló una fuerte división entre los creadores de contenido de derecha, fracturando también a sus audiencias.

Algunos, como Ben Shapiro y Benny Johnson, publicaron homenajes a Kirk y analizaron el perfil del presunto asesino. Candace Owens, en cambio, tomó otro camino y difundió nuevas teorías conspirativas, con videos como “¿Quién ordenó el asesinato de Charlie Kirk?”.

La división entre los creadores pro-Trump y anti-Trump se profundizó todavía más después de que el presidente iniciara la guerra con Irán.

Ben Shapiro respaldó tanto al presidente como al conflicto. Sin embargo, perdió alrededor de 60.000 suscriptores en YouTube entre abril y junio de este año, según datos de Chaotic Era, un boletín especializado en influencia digital.

Las visualizaciones de sus videos descendieron hasta el nivel más bajo de los últimos años: de 27 millones semanales en 2024 pasaron a apenas 4 millones. Además, el sitio que dirige, The Daily Wire, redujo a la mitad su tráfico respecto del año pasado, según The Righting.

Los sitios de noticias tradicionales también perdieron audiencia, aunque muchos medios de derecha, entre ellos The Blaze y The Federalist, registraron caídas todavía mayores.

El podcast de Shapiro mostró una mayor resistencia, en parte porque este año publicó un 50% más de contenido, lo que impulsó el número total de descargas, según la empresa Podchaser.

“Obviamente, Ben Shapiro sigue teniendo uno de los megáfonos más grandes del ecosistema conservador y su podcast continúa funcionando bien, pero el cambio es innegable”, señaló Kyle Tharp, autor de Chaotic Era. “También hay mucha más competencia, tanto dentro de la derecha como de la izquierda, en el universo de los medios partidarios.”

La batalla en Rumble

En Rumble, la disputa entre los sectores pro-Trump y anti-Trump tiene como protagonistas a Dan Bongino, histórico aliado del presidente, y a Nicholas Fuentes, quien pasó de apoyarlo a convertirse en uno de sus críticos más duros.

Bongino, exagente del Servicio Secreto, abandonó su exitosa carrera como streamer el año pasado para asumir como subdirector del FBI, cargo del que renunció apenas unos meses después.

Regresó a los podcasts y transmisiones en vivo en febrero, pero la audiencia no volvió con él. Tras un breve repunte inicial, sus números se estabilizaron en aproximadamente la mitad de los registrados durante la campaña presidencial de 2024. Además, regresó a YouTube luego de años de publicar exclusivamente en Rumble, aunque allí sus cifras siguen siendo de las más bajas entre los creadores analizados.

Por su parte, Nicholas Fuentes, nacionalista blanco que transmite únicamente por Rumble, intensificó sus críticas a Trump durante el segundo mandato del presidente. Sus visualizaciones semanales llegaron a trepar hasta 8 millones, frente al millón semanal que registraba en 2024.

El crecimiento de figuras desencantadas con Trump, como Fuentes y Owens, sugiere que podrían desempeñar un papel mucho más relevante en el futuro del ecosistema digital de la derecha, sostuvo Angelo Carusone, presidente de Media Matters for America, una organización de monitoreo de medios identificada con posiciones progresistas.