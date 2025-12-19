Gobierno de Trump apelará orden que revierte recortes de fondos federales a Harvard

WASHINGTON (AP) — La administración Trump apelará la orden de una jueza federal que revierte recortes de miles de millones de dólares en financiamiento a la Universidad de Harvard, extendiendo un enfrentamiento sobre las demandas de la Casa Blanca para reformas en la prestigiosa institución académica.

El Departamento de Justicia presentó un aviso de apelación tarde el jueves en un par de demandas consolidadas presentadas por Harvard y la Asociación de Profesores Universitarios. El caso ha puesto a prueba el poder del gobierno para influir en la universidad más antigua y rica del país, que ha resistido una campaña de presión dirigida a universidades de élite en todo el país.

La jueza Allison Burroughs falló en septiembre que los amplios recortes de la administración Trump violaron los derechos de la Primera Enmienda de Harvard. Explicó que el gobierno impuso condiciones inconstitucionales sobre el financiamiento federal de Harvard y no siguió los procedimientos federales que permiten al gobierno sancionar a las universidades por violaciones de derechos civiles.

La administración Trump recortó más de US$2.600 millones a Harvard por acusaciones de que había sido lenta en abordar el sesgo antijudío en el campus. Burroughs rechazó esa noción, diciendo que el gobierno estaba usando el antisemitismo "como una cortina de humo para un ataque dirigido e ideológicamente motivado contra las principales universidades de este país".

El aviso de apelación es un primer paso en el esfuerzo del gobierno para que se revoque el fallo. No proporciona argumentos legales detrás de la apelación.

Harvard declaró que sus funcionarios "siguen confiando en nuestra posición legal".

"El tribunal de distrito federal falló a favor de Harvard en septiembre, restableciendo fondos críticos para la investigación que avanza en la ciencia y los avances médicos que salvan vidas, fortalece la seguridad nacional y mejora la competitividad y las prioridades económicas de nuestra nación", dijo Harvard.

Todd Wolfson, presidente de la asociación, indicó que la apelación es "solo una continuación de su campaña descarada para detener el financiamiento crítico de la investigación en un intento de disuadir a las universidades y al profesorado de participar en cualquier discurso, enseñanza e investigación que Donald Trump desapruebe".

La Casa Blanca no comentó.

Harvard ha sido el principal objetivo de Trump en una campaña para usar el financiamiento federal de investigaciones para impulsar reformas en las universidades que, según el gobierno de Trump, han sido invadidas por una "ideología woke". Harvard ha luchado contra las amplias demandas del gobierno, incluso cuando otras como las universidades de Columbia, Brown y Cornell llegan a acuerdos con el gobierno.

Harvard y la Casa Blanca han continuado las negociaciones en medio de la batalla legal, y Trump ha indicado múltiples veces que una resolución era inminente. En septiembre, dijo que los funcionarios estaban cerca de un acuerdo que requeriría un pago de US$500 millones de Harvard para crear una "gran escuela de oficios" para producir trabajadores para plantas estadounidenses.

El acuerdo nunca se materializó y Trump ha estado en silencio sobre el tema desde entonces.

___________________________________

La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.