Dónde entregan comida gratis esta última semana de abril 2026 en Nueva York y Nueva Jersey
Tanto despensas móviles como organizaciones sociales se encargan de la distribución de alimentos frescos a costo cero en ambos estados
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Durante la última semana de abril, del sábado 25 al jueves 30, distintas organizaciones benéficas se encargarán de repartir comida gratis para la gente que lo necesite en Nueva York y Nueva Jersey. Cada agrupación presenta sus propios cronogramas con las localidades y horarios disponibles.
Dónde entregan comida gratis en Nueva York del 25 al 30 de abril
Organizaciones como el Food Bank For New York City disponen de más de una jornada de distribución de alimentos para la última semana de abril.
En este caso, se repartirán productos frescos de temporada, además de alimentos básicos para la despensa y proteínas congeladas.
Por otro lado, New York Common Pantry brindará comidas calientes equilibradas nutricionalmente en East Harlem. Lo hace de lunes a viernes con un horario fijo.
Para el sábado 25 de abril, el cronograma fue el siguiente:
|Organización
|Ubicación
|Horario
Food Bank For New York City
1108 Avenida Morris Park
11 a 13 hs
New York Common Pantry
290 Hoe Avenue, Bronx
10 a 14 hs
New York Common Pantry
8 East 109th, East Harlem
10 a 14 hs
El domingo 26 de abril no habrá entregas de estas organizaciones. Luego, el lunes 27 tendrá actividad el New York Common Pantry en 8 East 109th Street, East Harlem.
En cuanto al martes 28 de abril, las entregas de alimentos ocurrirán de la siguiente manera:
|Organización
|Ubicación
|Horario
Food Bank For New York City
923 Avenida Longwood
11 a 13 hs
New York Common Pantry
8 East 109th Street, East Harlem
14.30 a 15.30 hs
El miércoles 29 de abril, las entregas se realizarán en:
|Organización
|Ubicación
|Horario
Food Bank For New York City
37-01 Calle Bowne
15 a 17 hs
New York Common Pantry
8 East 109th Street, East Harlem
14.30 a 15.30 hs
Por último, el jueves 30 de abril habrá entregas del New York Common Pantry, también en el 8 East 109th Street, East Harlem, de 14.30 a 15.30 hs.
Del 25 al 30 de abril: dónde entregan comida gratis en Nueva Jersey
En Nueva Jersey, una de las organizaciones más relevantes para distribuir comida es Hunger Free Union City.
Por otro lado, Interfaith Food Pantry Network actúa como una de las redes más importantes de despensas móviles del estado. El cronograma del 25 al 30 de abril es el siguiente:
|Día
|Ubicación
|Horario
Sábado 25
2 Executive Drive, Morris Plains, NJ
10 a 10.45 hs
Domingo 26
No habrá entregas de comida
Lunes 27
2 Executive Drive, Morris Plains
12.30 a 14.45 hs
Martes 28
2 Executive Drive, Morris Plains
18 a 19.45 hs
Miércoles 29
No habrá distribución
Jueves 30
No realizarán entregas
Por su parte, el Hunger Free seguirá con su medida de realizar entregas todos los sábados de abril.
En ese marco, el día 25 habrá distribución de despensas en el Health Center, ubicado en 5301 Broadway, West New York, NJ 07093 de 9.30 a 11 hs.
Asimismo, la organización Table of Hope ofrecerá cenas calientes a costo cero de lunes a viernes entre las 17.30 y las 19 hs. Será necesario un registro previo a través de la web.
Se despidió en abril: la organización que no entregará más comidas en Nueva York
Recientemente, una de las organizaciones benéficas de la Gran Manzana se vio obligada a dejar el servicio de distribución de alimentos como consecuencia de la falta de financiación.
Según dijo Anthony Achong, director de Administración y Operaciones de la entidad, a News 12, se trata del centro de distribución de alimentos de emergencia del Consejo de Iglesias de Long Island en Freeport.
“Con el aumento de los precios, la inseguridad alimentaria está aumentando en Long Island. Muchos de nuestros vecinos necesitan ayuda”, explicó.
Y agregó: “Las iglesias se están reduciendo, las donaciones disminuyen y la junta directiva tuvo que tomar una decisión difícil”.
La organización ofrecía alimentos como:
- Desayuno
- Merienda a media mañana
- Almuerzo
- Merienda por la tarde
- Cena
El miércoles 15 de abril entregaron las comidas por última vez tras tomar la decisión de dejar de realizar el servicio.
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