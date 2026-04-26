Evacuaron a Trump por una amenaza durante una cena con periodistas
Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos activaron el protocolo de seguridad durante la cena de corresponsales tras oírse estallidos
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WASHINGTON.– La cena anual de corresponsales en la Casa Blanca fue interrumpida este sábado por fuertes estallidos que obligaron a activar el protocolo de seguridad y a retirar del lugar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
De acuerdo con reportes de las agencias AP y AFP, los asistentes —entre ellos periodistas y funcionarios— se cubrieron al oír el estruendo, mientras agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos apartaban al mandatario. Las imágenes registradas en el lugar muestran el momento en que se produce la evacuación.
Hasta el momento no hay señales evidentes de personas heridas, según la información disponible. Tampoco se precisó el origen de los estallidos ni si existió una amenaza concreta.
El evento, organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, reúne cada año a representantes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense.
Las autoridades no ofrecieron de inmediato detalles adicionales sobre lo ocurrido.
Noticia en desarrollo
Agencias AFP, AP y Reuters
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