Gobierno Trump demanda a Universidad de California por presunto antisemitismo

La administración del presidente estadounidense Donald Trump demandó el martes a la Universidad de California (UC), al acusarla de "hacer la vista gorda" ante el antisemitismo en su campus de Los Ángeles durante protestas estudiantiles contra Israel

La demanda se presenta luego de que en agosto de 2025 Trump exigiera una multa masiva de $1.000 millones de dólares al prestigioso sistema de la UC por supuestos actos de antisemitismo

La acción judicial, presentada por el Departamento de Justicia estadounidense ante un tribunal federal de California, solicita una indemnización no especificada para empleados judíos e israelíes de la universidad, pues alega que fueron sometidos a un ambiente laboral hostil

"Tras la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel, la administración de UCLA hizo la vista gorda —y en ocasiones facilitó— actos grotescamente antisemitas e ignoró sistemáticamente los pedidos de ayuda de sus propios empleados judíos e israelíes aterrorizados", se lee en la demanda

La fiscal general Pam Bondi afirmó que las autoridades de UCLA presuntamente permitieron que el antisemitismo floreciera en el campus, perjudicando tanto a estudiantes como al personal

En su momento, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, que integra la junta directiva de la UC, acusó a Trump de "extorsión" cuando este formuló en agosto su exigencia millonaria a la universidad. Newsom acusó al presidente republicano de intentar sofocar la libertad académica

La Universidad de Columbia fue el primer blanco en la guerra de Trump contra universidades de élite, a las que el presidente acusa de fracasar en su combate al antisemitismo durante las protestas propalestinas

Columbia perdió cientos de millones de dólares en financiación federal y la capacidad de solicitar nuevos fondos para investigación

La universidad acordó pagar al gobierno $200 millones de dólares, y otros $21 millones adicionales para resolver una investigación sobre antisemitismo en el campus

Trump también le exigió a Harvard un monto de $1.000 millones de dólares en daños y perjuicios por presuntamente no proteger lo suficiente a estudiantes judíos durante protestas propalestinas