Buenas noticias del DMV: los cinco cambios que impactan en el registro de autos y las matrículas en West Virginia

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de West Virginia anunció la ampliación de los trámites que pueden realizarse en línea. Ahora, trámites relacionados con el registro de vehículo y las matrículas se pueden llevar a cabo de forma virtual.

DMV de West Virginia: los cinco nuevos servicios en línea

De acuerdo con lo que presenta la plataforma del DMV del estado, se ampliaron los servicios disponibles desde su página web. Concretamente, se agregaron cinco trámites que se pueden realizar en línea.

El DMV de West Virginia amplió su catálogo de servicios en línea

Los nuevos servicios son:

Solicitar un título de propiedad para un vehículo abandonado . Se puede presentar la documentación y el formulario de manera virtual.

. Se puede presentar la documentación y el formulario de manera virtual. Título de propiedad para un vehículo antiguo abandonado . Los usuarios pueden consultar los requisitos, obtener la solicitud y enviar la documentación en línea.

. Los usuarios pueden consultar los requisitos, obtener la solicitud y enviar la documentación en línea. Duplicados de título de propiedad . El servicio está disponible tanto para particulares como para empresas, siempre que el título no tenga gravámenes o pagos pendientes.

. El servicio está disponible tanto para particulares como para empresas, siempre que el título no tenga gravámenes o pagos pendientes. Cancelación del título de propiedad de una casa móvil . El trámite está disponible tanto para particulares como para empresas.

. El trámite está disponible tanto para particulares como para empresas. Solicitar una nueva matrícula. La opción está disponible para las personas que no tramitaron la matriculación al momento de obtener el título de un vehículo o para quienes tengan una matrícula vencida desde hace más de 12 meses.

Servicios disponibles desde el sitio web del DMV de West Virginia

Más allá de la adición de nuevos servicios disponibles desde el portal del DMV de West Virginia, existen otros trámites para vehículos, conductores, transportistas y concesionarios de automóviles:

Renovación de matrícula.

Solicitud de duplicado de tarjeta de registro, calcomanía o placa.

Cambio de domicilio.

Pago de impuesto sobre bienes personales.

Responder a la solicitud de verificación del seguro.

Búsqueda de matrículas personalizadas.

Solicitud de matrícula personalizada.

Solicitud de información de vehículo.

Solicitud de reembolso.

Declaración mensual de impuesto sobre el alquiler de vehículos a motor.

Declaración jurada para la posesión de un vehículo de motor abandonado.

Solicitud de duplicado de título.

Solicitud de cancelación de título de propiedad para casa móvil.

Solicitud de nueva matrícula.

Solicitud de certificado de título de propiedad.

Renovación de licencia de conducir o identificación estatal.

Inscripción al programa Real ID Headstart.

Solicitar un duplicado de la licencia de conducir o la identificación estatal.

Pago de la tarifa de restablecimiento de la licencia de conducir.

Consultar el estado del permiso de conducir.

Solicitar la tarjeta de identificación del Colegio de Abogados del Estado.

Registro de donantes de órganos y tejidos.

Registro de prueba de conocimientos en línea.

Solicitud de examen para licencia de conducir comercial.

Permisos de viaje combinado de 10 días.

Impuestos IRP.

Solicitud de calcomanías adicionales para combustible.

Solicitud de renovación del Acuerdo Internacional sobre Impuestos a los Combustibles (IFTA).

Solicitud de renovación de licencia de transportista.

Solicitud de ubicación adicional temporal.

Solicitud de renovación de distribuidor.

Solicitud de certificado de agencia de alquiler.

Solicitud de permiso de arrendamiento de vehículos.

En la página del DMV de West Virginia se puede solicitar una nueva matrícula Facebook West Virginia Division of Motor Vehicles

Servicios en el DMV de West Virginia que requieren un trámite presencial

Aunque se amplió el catálogo de servicios disponibles desde la página web, el DMV de West Virginia recuerda que hay algunos trámites para los cuales es necesario solicitar una cita.

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Las solicitudes más importantes por las que se debe ir presencialmente a una oficina son:

Solicitud de la nueva placa de edición limitada por el 250 aniversario de Estados Unidos. En este caso se debe ir a las oficinas para entregar la matrícula anterior. La edición especial tiene un costo adicional de US$10.

por el 250 aniversario de Estados Unidos. En este caso se debe ir a las oficinas para entregar la matrícula anterior. La edición especial tiene un costo adicional de US$10. Pruebas de conocimiento. Una vez que el conductor se considere preparado, debe ir directamente a las oficinas con todos los documentos necesarios, como un certificado de nacimiento, la solicitud de licencia de conducir y un comprobante de domicilio, además de pagar la tarifa de US$7,50.