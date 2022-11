Grabó la “triste” actitud de la pasajera de adelante en el avión y la convirtió en viral

escuchar

Viajar en avión siempre puede resultar en una experiencia desconocida, no solo para los que vuelan por primera vez. Un joven tiktoker, que se identifica como Gera Vázquez Rey, compartió una triste historia sobre su vecina de avión. Muchos de sus seguidores quedaron igual de conmovidos que él.

Sin demasiado contexto, el joven compartió un video en el que se observa cómo una mujer que va adelante de él selecciona muchas fotografías de su celular, como si estuviera a punto de borrarlas todas en un mismo momento. “Lo más triste que he visto en un vuelo”, fue la descripción con la que publicó el clip.

Se desconoce si la pasajera de verdad quería deshacerse de las imágenes o simplemente se las compartiría a alguien, pero lo que llamó la atención es que en todas aparecía en compañía de un hombre. Tanto Gero como sus seguidores consideraron que lo más probable es que fuera su pareja y que ella estaba en proceso de borrar todos los recuerdos que habían compartido.

Eliminó las fotografías de su celular en un vuelo y causó furor

No fue esa, claro, la única especulación que el video generó y de inmediato hubo varios usuarios que lanzaron sus propias teorías, aunque la mayoría se dirigían al difícil “duelo” que se vive cuando se termina una relación amorosa.

Las reacciones al video viral

El video se viralizo en muy poco tiempo, generando miles de reacciones y comentarios. Si bien no está confirmado por qué seleccionó todas esas fotografías, los usuarios decidieron creer que era porque había terminado su noviazgo, por lo que se solidarizaron. “Alguna vez todos hemos pasado por eso”; “Yo también fui ella hace unos meses, fue la mejor decisión”, dijeron algunas personas en los comentarios.

Los casi cuatro millones de reproducciones que acumuló hasta el momento el clip fueron suficientes para que esta historia recorriera Internet. Aunque no a todas las personas les causó el mismo impacto.

La anécdota también generó debates sobre la privacidad en vuelos Unsplash

Mientras que algunas quizá derramaron varias lágrimas por revivir sus propios duelos de separación, hubo otras que consideraron que era probable que la pasajera no estuviese en esa situación: “No necesariamente es porque terminaron, capaz ella está borrando evidencia del amante mientras regresa donde el esposo”; “Es para cuando llegue con el oficial no vean las vacaciones”; “Yo hago eso porque ya las tiene mi novio y me llena mi memoria”, escribieron.

Los que finalizaron la ronda de comentarios fueron los que no aprobaron la metodología del usuario de filmar a la joven sin (en apariencia) su consentimiento y los que no prestaron tanta atención a la historia sino al “truco” que utilizó la joven para seleccionar varias fotografías con un solo clic: “No sabía que se puede borrar las fotos así deslizándolo, yo le daba clic una por una. Para la siguiente ya sé”, comentó un usuario.

LA NACION