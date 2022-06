Green Card: un abogado de inmigración explica por qué te la pueden negar y qué hacer al respecto

Obtener la Green Card da muchos beneficios en Estados Unidos. Este documento otorga la residencia permanente siempre y cuando se cumpla con algunas obligaciones, como no cometer delitos y declarar impuestos. Hay tres tipos de visas de Green Card, que pueden ser: basadas en la familia, el empleo o la lotería, y cada una tiene sus criterios y requisitos, que si no se siguen al pie de la letra ocasionan una respuesta negativa en el trámite. Sin embargo, también hay motivos comunes para que Estados Unidos decida no otorgar la Green Card y, a continuación, una lista de qué no hacer y cómo resolver los problemas, de acuerdo con un abogado de inmigración EB5 de Davies & Associates, LLC, en su publicación en The Economist Times.

Antecedentes penales causan un no en el trámite de la Green Card

Las personas que recibieron una condena relacionada con delitos como drogas o prostitución tendrían casi imposible el trámite de su tarjeta verde. En caso de tenerlos, lo mejor es hablar con el abogado de inmigración, para entender de qué manera afectarían la solicitud.

La salud

Los riesgos a la salud son considerados como razones para negarle la Green Card a los solicitantes Shutterstock - Shutterstock

Los solicitantes de la Green Card tienen que hacerse un examen médico, podrían decirles que no si tienen una enfermedad infecciosa que ponga en riesgo la salud púbica del país o si no se cumplen los requisitos de vacunación.

Así como también si se tiene problemas a largo plazo o de salud mental, que podrían causar que en el futuro se dependiera de los programas de Estados Unidos, por lo que en estos casos la solicitud de la residencia permanente sería rechazada.

El riesgo de seguridad

No está de más aclarar que el gobierno de Estados Unidos negará la tarjeta verde a los sospechosos de participar en alguna actividad terrorista o espionaje, así como si tiene participación histórica en actividades nazis o genocidios. Esta es una categoría que los solicitantes no suelen llenar en su formulario, pero si luego la verdad sale a la luz, se puede revocar la solicitud y las consecuencias son mayores e incluyen la deportación y prohibición de entrar de nuevo al país.

Delitos de inmigración

Cruzar ilegalmente a Estados Unidos causaría una respuesta negativa en el trámite de la Green Card (AP Foto/Felix Marquez, Archivo)

Si el solicitante entró o intentó entrar ilegalmente a Estados Unidos, también se corre riesgo de tener una solicitud negativa. Esto también incluye si el interesado se quedó más tiempo del que determinaba la visa o si no asistió a las audiencias de deportación.

Cómo evitar errores administrativos

Uno de los errores más comunes no dependen del solicitante de la Green Card Unsplash

Cuando se solicita la Green Card hay que hacer un trámite largo, por lo que lo mejor es encontrar a un abogado con experiencia. Los errores podrían ir más allá del solicitante, por ejemplo, si el empleador o el miembro de la familia que patrocina no hace alguna parte del proceso.

Aunque hay varias razones por las que la respuesta al proceso de la Green Card puede ser negativo, son casos específicos. Ante todo, recomiendan, la mejor solución es buscar a un abogado de inmigración para la solicitud inicial, apelaciones o reenvío de documentos. Una de las claves es ser sincero con él para evitar sorpresas ocultas que lo llevarían a perder la oportunidad de tramitar su tarjeta verde.