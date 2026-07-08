Griezmann, feliz de vivir su "sueño" americano con fichaje por el Orlando City

El delantero francés Antoine Griezmann afirmó este martes que su llegada al Orlando City de la MLS era un sueño cumplido tras muchos años de pasión por la cultura estadounidense, durante su presentación oficial como jugador del club de Florida.

"Al final siempre ha sido un sueño. La cultura americana siempre me ha atraído. He hecho viajes de 24 horas solo para venir a ver partidos de NFL o de NBA", contó en español el campeón del mundo con Francia en 2018.

"Desde mis 18 años, mi ilusión, mi sueño era venir aquí a la MLS", añadió.

Griezmann, de 35 años, agregó que llega a la liga norteamericana "en un perfecto estado" físico y mental para "ayudar al equipo a crecer" en su nueva etapa tras dejar al Atlético de Madrid, que describió como el club de su corazón.

El francés también destacó el cambio que representa su vida cotidiana en Orlando, donde dice disfrutar de un anonimato que no tenía en España.

"Es algo curioso para mí, nuevo, poder ir al supermercado y que nadie me reconozca. Estoy tranquilo. Esa parte también la disfruto bastante", dijo.

Sobre sus objetivos deportivos, fue claro: "Ganar trofeos, tener muy buena conexión con los fans (...) y ayudar a mis compañeros a crecer a nivel profesional pero también en la vida privada".

Griezmann se entrena desde hace una semana con el plantel de Orlando City, que milita en la Conferencia Este de la MLS.

Respecto al derbi floridano contra el Inter Miami, el francés dijo sentir "alegría" por volver a enfrentarse a los argentinos Lionel Messi, con el que jugó en el Barcelona, y Rodrigo De Paul, excompañero en el Atlético de Madrid.