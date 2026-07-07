A qué hora de EE.UU. juega Colombia vs. Suiza hoy: en vivo el partido de octavos del Mundial 2026

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver, Canadá, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El partido comienza a las 16.00 hs (hora del Este) y define al rival del ganador de Argentina vs. Egipto en la siguiente ronda.

Hora y cómo ver Colombia vs. Suiza en EE.UU.

El partido se juega a las 16.00 hs (hora del Este), 15.00 hs (hora Central) y 13.00 hs (hora del Pacífico) .

. En inglés, el partido de Colombia vs. Suiza se transmite por FOX, mientras que en español por Telemundo.

Para streaming sin cable, el encuentro de Colombia hoy se puede ver en la app de Fox Sports (inglés), en Peacock y la app de Telemundo Deportes (español).

Cómo llegan Colombia y Suiza a los octavos de final del Mundial

Colombia llegó a octavos sin perder: venció 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a República Democrática del Congo y empató 0-0 con Portugal en fase de grupos, antes de imponerse 1-0 a Ghana. Solo recibió un gol en todo el torneo.

Ghana's Alidu Seidu (2) and Colombia's James Rodriguez battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Kansas City, Mo., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) Ed Zurga - FR34145 AP

El delantero Jhon Córdoba se perdió el resto de la competencia por lesión, mientras que James Rodríguez, quien salió por un cuadro gripal ante Ghana, evoluciona y se perfila para ser titular.

Suiza, por su parte, terminó primero en el Grupo B con siete puntos, tras empatar 1-1 con Qatar, golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina y vencer 2-1 a Canadá en la última fecha.

El resumen de Colombia vs. Ghana- Con gol de Arias Colombia pasó a octavos de final

Historial entre Colombia y Suiza antes del Mundial 2026

Ambas selecciones acumulan cuatro antecedentes. El primero fue un empate 2-2 en Bogotá en 1985. En 1991, en un amistoso en Miami, Suiza ganó 3-2 pese a ir dos goles abajo.

El único cruce mundialista ocurrió el 26 de junio de 1994 en Palo Alto, cuando Colombia venció 2-0 con goles de Herman “Carepa” Gaviria y Harold Lozano, en el último partido que jugó Andrés Escobar con la camiseta nacional antes de su asesinato días después.

El antecedente más reciente es un amistoso de 2007 en Miami, ganado por Colombia 3-1. El balance histórico es de dos triunfos colombianos, uno suizo y un empate.

Si Colombia avanza, igualaría su mejor actuación en Mundiales, los cuartos de final de Brasil 2014. Si Suiza gana, llegaría a esa instancia por primera vez en 72 años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.