Grupo iraní reivindica ciberataque a empresa de equipamiento médico de US$
Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán reivindicó el miércoles un ciberataque a gran escala contra el gigante estadounidense de tecnología médica Stryker, en represalia por los ataques militares contra Irán.
En el ataque se borraron más de 200.000 sistemas y se extrajeron 50 terabytes de datos, afirmó el grupo de hacking Handala en un comunicado. "Nuestra gran operación cibernética se ha llevado a cabo con total éxito", agregó, y precisó que efectuó el hackeo como respuesta al "brutal ataque a la escuela de Minab".
Las interrupciones comenzaron poco después de las 04H00 GMT del miércoles, según informó The Wall Street Journal, que citó fuentes familiarizadas con el asunto.