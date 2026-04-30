Pacto de mayo en EE.UU.: los nueve alcaldes que se unen en defensa de los derechos de los trabajadores

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, encabezó la firma de la Declaración de Haymarket, un documento que establece una coalición estratégica entre ciudades destacadas de Estados Unidos. Este pacto surge como una respuesta a las presiones económicas actuales que enfrentan los empleados de sectores vulnerables.

Nueve alcaldes de EE.UU. se unen para apoyar los derechos de los trabajadores

El objetivo de este acuerdo es garantizar que el crecimiento económico de las metrópolis se traduzca en beneficios para los empleados. El comunicado oficial detalla que los alcaldes se comprometen a proteger el derecho a la protesta, defender a las comunidades inmigrantes y ampliar el acceso a empleos bien remunerados.

Según el comunicado oficial, “la Declaración fortalece la cooperación entre ciudades frente a los ataques de la administración Trump contra nuestros residentes, al tiempo que demuestra solidaridad, resiliencia y un compromiso con la justicia económica”.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago Facebook Chicago Mayor's Office

La coalición integra a los alcaldes de las siguientes ciudades:

Brandon Johnson: Chicago

Katie Wilson: Seattle

Keith Wilson: Portland

Karen Bass: Los Angeles

Ras Baraka: Newark

Jacob Frey: Minneapolis

James Solomon: Jersey City

Satya Rhodes-Conway: Madison

Dorcey Applyrs: Albany

El pacto establece que los alcaldes alinearán el gasto público con valores compartidos y construirán comunidades más seguras mediante la prevención y la confianza.

“Como líderes de la ciudad, tenemos la responsabilidad y la autoridad de responder a las necesidades de nuestra gente y de defender la democracia”, declaró Johnson.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles (AP foto/Eric Thayer) Eric Thayer - FR171986 AP

Qué representa la unión de alcaldes en EE.UU.

El texto oficial indica que estas ciudades facilitarán procesos más transparentes para la sindicalización y protegerán a los representantes de los trabajadores contra represalias. Además, establece que los funcionarios deben defender a las comunidades inmigrantes y protegerán el derecho al voto.

Los alcaldes señalaron que el momento exige una respuesta coordinada de los gobiernos locales frente a lo que describieron como extralimitación federal y deferencia a los intereses de los más ricos.

“Defender nuestros derechos, promover nuestra democracia y reducir costos se basan en el mismo principio: que el gobierno debe servir al pueblo”, dijo la alcaldesa Katie Wilson.

Brandon Johnson reafirmó su compromiso con la comunidad (Foto: Archivo)

El acuerdo se hizo en Chicago por Haymarket

El 1° de mayo no solo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, sino también el aniversario de la revuelta de Haymarket. Fue una lucha obrera crucial del 4 de mayo de 1886, “cuando una protesta obrera pacífica en Chicago fue interrumpida por una bomba”, según el gobierno local.

Activistas se manifestaban para solicitar una jornada laboral de ocho horas. Muchos murieron y otros resultaron heridos tras la represión. Por ello, el nuevo pacto también establece que los alcaldes protegerán la Primera Enmienda y el derecho a la protesta y la organización pacífica.

“El gobierno local y sus líderes deben mantenerse firmes y liderar donde otros fallan. Debemos resistir para proteger a nuestros residentes”, dijo la alcaldesa Dorcey Applyrs.