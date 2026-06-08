Guimarães pide respeto para los jugadores de Brasil tras críticas por su nivel

El mediocampista brasileño Bruno Guimarães pidió respeto este lunes para el plantel de la Canarinha que participará en el Mundial de 2026, tras cuestionamientos por la supuesta falta de talento de los pentacampeones del mundo.

En los últimos tiempos diversas voces del fútbol, la política y la prensa brasileña e internacional han criticado el nivel de los actuales jugadores de la Seleção, que no gana el título mundial desde 2002.

Pero el volante del Newcastle de Inglaterra, que se perfila como titular para el debut mundialista ante Marruecos el sábado, exigió respeto para una camada que incluye jugadores que actúan "en los mejores clubes del mundo, como Vinícius Jr y Raphinha".

"Muchas personas hacen cosas simplemente por aparecer. Nadie tiene cinco estrellas en el pecho. Tenemos grandes jugadores. Tienen que respetar a nuestros jugadores", dijo en una rueda de prensa en el hotel donde se hospeda Brasil en Basking Ridge, Nueva Jersey.

"En cada competición a la que vamos Brasil es uno de los equipos favoritos. Dentro del campo todo puede pasar, ser uno de los favoritos no significa que vamos a ser campeones", agregó el jugador de 28 años, compañero en el mediocampo de Casemiro.

Guimarães aseguró que el talento por sí solo "no es suficiente" para ganar una Copa del Mundo, para lo cual, en su concepto, se necesita un "mix" de factores que incluyen "corazón" y "confianza".

"Estamos muy confiados, sobre todo después de los dos últimos amistosos, con dos victorias (6-2 ante Panamá y 2-1 contra Egipto) y buenas actuaciones individuales y colectivas", apuntó.

"Sabemos que cuando empieza el Mundial todo el mundo se olvida del antes, entonces el primer paso es el más importante para nosotros. Comenzar con triunfo, si Dios quiere, porque todo se basa en el primer juego", añadió.

El Brasil de Carlo Ancelotti debutará en Norteamérica 2026 contra Marruecos el sábado en el MetLife Stadium, en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Los africanos cuentan con un equipo potente que alcanzó las semifinales en Catar 2022.

"Es una de las mejores generaciones de ellos, con grandes jugadores", apuntó Guimarães.

Tras enfrentar a los Leones del Atlas, el Scratch, pendiente del alta médica del lesionado Neymar, enfrentará a Haití y Escocia.