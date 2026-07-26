Oficial y confirmado: los estados que ofrecen dinero y ayuda para la vivienda a quienes se muden en 2026

Con la digitalización del trabajo, varias jurisdicciones de Estados Unidos comenzaron a implementar programas de incentivos financieros para atraer a nuevos residentes y trabajadores remotos en 2026. En general, estas iniciativas ofrecen bonos en efectivo, asistencia para el pago inicial de vivienda y alivio de préstamos estudiantiles, con oportunidades principalmente en el medio oeste y el sur del país.

Los estados de EE.UU. que ofrecen dinero y ayuda para la vivienda a quienes se muden en 2026

En la actualidad, más de media docena de estados en el sur, medio oeste y noreste de EE.UU. llevan adelante programas de reubicación para atraer nuevos residentes. De acuerdo con un informe publicado por la plataforma en línea MakeMyMove, los beneficios son diversos, y van desde ayudas para pagos iniciales de un inmueble hasta bonos en efectivo y beneficios de integración comunitaria.

En EE.UU., Michigan, Arkansas y Texas son los estados que otorgan los mejores paquetes para quienes se mudan Freepik

“Ya sea que trabajes a distancia, seas un profesional que trabaja presencialmente o un emprendedor que busca un nuevo comienzo, 2026 ofrece más opciones que nunca”, aseguró la compañía en el análisis.

Entre las jurisdicciones que ofrecen los incentivos más altos destacan las siguientes:

Michigan, Arkansas y Texas: son los estados que otorgan los paquetes más cuantiosos. Algunos de los programas alcanzan hasta 26.400 dólares en beneficios totales.

son los estados que otorgan los paquetes más cuantiosos. Algunos de los programas alcanzan hasta en beneficios totales. Indiana: seis comunidades (incluida Indianápolis) ofrecen hasta US$19.849 en incentivos que varían entre efectivo, pases de golf y estipendios de bienestar.

seis comunidades (incluida Indianápolis) ofrecen hasta en incentivos que varían entre efectivo, pases de golf y estipendios de bienestar. Michigan (Jackson): ofrece US$25.000 en asistencia para el pago inicial de una casa a través del programa “100 Homes”, con la posibilidad de sumar US$10.000 adicionales mediante la autoridad de vivienda estatal.

Los estados que ofrecen dinero y ayuda para la vivienda a trabajadores remotos

Junto con las oportunidades mencionadas, algunos estados resaltan por ofrecer oportunidades especialmente atractivas para trabajadores remotos o nómadas digitales:

Kansas: en comunidades como Lincoln County y Ottawa, los trabajadores (tanto remotos como presenciales) pueden recibir hasta US$15.500 en beneficios.

en comunidades como Lincoln County y Ottawa, los trabajadores (tanto remotos como presenciales) pueden recibir hasta en beneficios. Maine : el programa estatal Live+Work apoya a los nuevos residentes con oportunidades laborales, información sobre el sector y guías de reubicación.

: el programa estatal Live+Work apoya a los nuevos residentes con oportunidades laborales, información sobre el sector y guías de reubicación. Virginia Occidental (Programa Ascend): ofrece un bono de US$12.000 en efectivo , equipo para actividades al aire libre y membresías en espacios de co-working.

ofrece un bono de , equipo para actividades al aire libre y membresías en espacios de co-working. Texas (Texarkana): ofrece hasta US$5000 a trabajadores remotos que ganen al menos US$60.000 al año, además de descuentos en la matrícula de la Universidad Texas A&M.

ofrece hasta a trabajadores remotos que ganen al menos al año, además de descuentos en la matrícula de la Universidad Texas A&M. Pensilvania (Mercer County): ayuda con los costos de mudanza y ofrece membresías de co-working y descuentos para familias.

ayuda con los y ofrece membresías de co-working y descuentos para familias. Illinois (Jacksonville): proporciona un bono de US$5000, internet de banda ancha gratuito y “Chamber Checks” para gastar en negocios locales.

Algunos estados de EE.UU. ofrecen asistencia en el pago inicial de la vivienda Freepik

Quiénes pueden obtener los incentivos por mudarse a un estado de EE.UU. en 2026

Los autores del informe remarcaron que, si bien los requisitos de elegibilidad varían según el programa, entre las personas que podrían calificar se incluyen en general:

Trabajadores remotos

Profesionales presenciales

Emprendedores y propietarios de pequeñas empresas

Trabajadores que ganan al menos US$50.000 anuales.

Personas que se mudan y cumplen con los plazos de residencia (al menos 1 año)

Además, señalaron que la creciente tendencia de estados que llevan adelante programas para quienes desean mudarse responde a los esfuerzos por impulsar las economías locales, revitalizar las zonas rurales y atraer a jóvenes profesionales.

El trabajo remoto impulsó aún más estos incentivos, que en otros países ya habían comenzado a implementarse varios años atrás. Actualmente, la mayoría de las oportunidades se encuentran en pequeñas ciudades o áreas con una elevada edad promedio de sus habitantes.