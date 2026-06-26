Guy Stéphan dedica el triunfo a Deschamps: "Estamos deseando verle"

El entrenador adjunto de Francia, Guy Stéphan, que asumió temporalmente como DT principal de su país en la victoria 4 a 1 sobre Noruega, este viernes en el Mundial, quiso acordarse después de la victoria del seleccionador Didier Deschamps.

Ese último no estuvo en el banco en el partido, al que los Bleus llegaban ya clasificados a 16avos de final, debido al reciente fallecimiento de su madre, que le obligó a hacer un viaje de ida y vuelta a su país.

"Un recuerdo especial para Didier, que va a reincorporarse mañana (sábado), estará en el entrenamiento de mañana con nosotros y estamos deseando verle", declaró Stéphan a la televisión francesa M6.

Francia acababa de asegurar el liderato del Grupo I y de acabar la fase de grupos del torneo mundialista con un pleno de tres victorias.

Francia y Noruega llegaban ya clasificadas al partido y se disputaban entre sí el primer puesto de la llave.

"Hicimos lo que había que hacer en el partido. Hemos disfrutado mucho, tuvimos muchas ocasiones. Ousmane (Dembélé) consiguió un triplete y Désiré Doué marcó el primer gol de cabeza de su carrera, son datos buenos para nosotros", subrayó.

"Tenemos que quedarnos con eso porque también hubo momentos en los que estuvimos menos bien, sobre eso también tendremos que trabajar", admitió.

Stéphan esperó que sus Bleus puedan aprender y seguir mejorando.

"Tengamos cuidado, pero mantengamos la alegría. Saboreemos esto. Y después, a volver al trabajo desde mañana, ya con Didier", sentenció.