¿Pararte apenas aterriza o esperar sentado en el avión? El debate que encendió Southwest Airlines

Cuando el avión aterriza y se apaga el anuncio de los cinturones de seguridad, suelen observarse dos comportamientos diferentes entre los pasajeros: quienes se levantan de inmediato y toman su equipaje de mano y los que deciden esperar sentados hasta que abran las puertas. Southwest Airlines hizo una publicación al respecto y encendió el debate.

Southwest Airlines dijo que ponerse de pie tras el aterrizaje no sirve y desató un debate

Cuando se trata del momento de levantarse tras el aterrizaje, existe un debate sobre cuál es el comportamiento adecuado. Así lo dejó ver Southwest Airlines con un posteo en la red social Threads.

La publicación de Southwest Airlines tiene más de 5000 comentarios Threads

El pasado 30 de junio, a través de una publicación en redes sociales, la aerolínea se pronunció: “No vas a bajar del avión más rápido por ponerte de pie 0,001 segundos después de que se apague la señal del cinturón de seguridad".

Aunque varios usuarios aplaudieron el comentario, otros explicaron cuáles son las razones que los llevan a levantarse en cuanto tienen oportunidad. Por ejemplo, algunos dijeron que los asientos son incómodos y otros que esa acción sí les permite salir más rápido del avión.

Cuándo recomiendan los especialistas en viajes levantarse luego de que aterrice un avión

Más allá del debate en redes sociales, la asesora de viajes Nicole Campoy Jackson dijo a la revista People que levantarse en cuanto sea seguro tiene sentido, principalmente luego de un vuelo largo, ya que permite a los pasajeros estirarse y activar la circulación.

La especialista aclaró que, más que ganar tiempo, en realidad esta práctica tiene un propósito emocional, aunque remarcó que siempre se debe hacer con cuidado para no molestar a las personas alrededor con el equipaje de mano o por la falta de espacio.

Southwest Airlines advirtió a los pasajeros que levantarse en cuanto aterriza el avión no los hará bajar más rápido Julio Cortez - AP

En opinión de Jackson, se trata de una cuestión de empatía. Por ejemplo, muchos pasajeros quieren salir del avión cuanto antes porque tienen una conexión en poco tiempo o un compromiso importante.

Consejos para tener una buena convivencia en el avión

De acuerdo con los especialistas, levantarse en cuanto aterriza el avión no permitirá ganar tiempo, pero es una práctica válida siempre que se respete a los demás.

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Además del momento de ponerse de pie, Reader’s Digest recopiló otros consejos para actuar educadamente durante los viajes: