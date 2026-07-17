¿Pararte apenas aterriza o esperar sentado en el avión? El debate que encendió Southwest Airlines
La aerolínea tomó partido sobre la discusión de costumbres en vuelos
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Cuando el avión aterriza y se apaga el anuncio de los cinturones de seguridad, suelen observarse dos comportamientos diferentes entre los pasajeros: quienes se levantan de inmediato y toman su equipaje de mano y los que deciden esperar sentados hasta que abran las puertas. Southwest Airlines hizo una publicación al respecto y encendió el debate.
Southwest Airlines dijo que ponerse de pie tras el aterrizaje no sirve y desató un debate
Cuando se trata del momento de levantarse tras el aterrizaje, existe un debate sobre cuál es el comportamiento adecuado. Así lo dejó ver Southwest Airlines con un posteo en la red social Threads.
El pasado 30 de junio, a través de una publicación en redes sociales, la aerolínea se pronunció: “No vas a bajar del avión más rápido por ponerte de pie 0,001 segundos después de que se apague la señal del cinturón de seguridad".
Aunque varios usuarios aplaudieron el comentario, otros explicaron cuáles son las razones que los llevan a levantarse en cuanto tienen oportunidad. Por ejemplo, algunos dijeron que los asientos son incómodos y otros que esa acción sí les permite salir más rápido del avión.
Cuándo recomiendan los especialistas en viajes levantarse luego de que aterrice un avión
Más allá del debate en redes sociales, la asesora de viajes Nicole Campoy Jackson dijo a la revista People que levantarse en cuanto sea seguro tiene sentido, principalmente luego de un vuelo largo, ya que permite a los pasajeros estirarse y activar la circulación.
La especialista aclaró que, más que ganar tiempo, en realidad esta práctica tiene un propósito emocional, aunque remarcó que siempre se debe hacer con cuidado para no molestar a las personas alrededor con el equipaje de mano o por la falta de espacio.
En opinión de Jackson, se trata de una cuestión de empatía. Por ejemplo, muchos pasajeros quieren salir del avión cuanto antes porque tienen una conexión en poco tiempo o un compromiso importante.
Consejos para tener una buena convivencia en el avión
De acuerdo con los especialistas, levantarse en cuanto aterriza el avión no permitirá ganar tiempo, pero es una práctica válida siempre que se respete a los demás.
Además del momento de ponerse de pie, Reader’s Digest recopiló otros consejos para actuar educadamente durante los viajes:
- Ayudar a los demás: todos están atrapados en el mismo espacio reducido rumbo al mismo destino, así que es bueno tener empatía y consideración. Por ejemplo, ofrecer ayuda a alguien que tiene las manos ocupadas o dificultades para subir su equipaje.
- Dejar los reposabrazos para la persona que está en el asiento del medio: el pasajero en ese lugar no tiene dónde apoyarse y dejar despejado el reposabrazos es una manera de darle un poco de comodidad.
- Utilizar auriculares cuando se usan dispositivos con sonido: el contenido debe ser personal e, incluso con audífonos, lo mejor es escucharlo a un volumen prudente.
- Se puede reclinar el asiento, pero con cuidado: se debe preguntar primero y reclinarlo despacio. Además, se pide no hacerlo durante la hora de comer.
- Ser consciente del espacio alrededor. No hay que dejar basura, bolsos o zapatos en el pasillo o las áreas comunes.
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