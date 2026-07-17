Irán reportó que dos buques petroleros explotaron en Ormuz al chocarse contra minas

TEHERÁN.– Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el sábado que dos petroleros habían “explotado y se habían incendiado” mientras atravesaban una zona minada al sur del estrecho de Ormuz.

“Dos petroleros, que intentaban atravesar el campo de minas al sur del estrecho de Ormuz mediante engaños de las agencias de inteligencia estadounidenses, explotaron y se incendiaron”, dijeron los Guardianes en su comunicado citado en Telegram por la agencia oficial Irna, sin precisar la nacionalidad del buque ni si hubo víctimas.

Explosiones en Irán

Poco antes de conocerse esa información se escucharon explosiones la noche del viernes en varias provincias de Irán luego de que el Comando Central de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una nueva ronda de ataques contra Irán, informaron medios iraníes.

La agencia de noticias semioficial Mehr indicó que se reportaron explosiones en la provincia de Bushehr, así como en los distritos de Sirik y Qeshm en la provincia de Hormozgán, pero aún se desconoce cuáles fueron los objetivos y si hubo víctimas o daños.

Esta captura de pantalla, tomada de un video transmitido por la cadena estatal iraní IRINN y difundido por AFPTV el 17 de julio de 2026, muestra lo que la cadena afirma que son las consecuencias de los ataques nocturnos estadounidenses contra dos puentes en el condado de Bandar Khamir, cerca del estrecho de Ormuz - - IRINN

Por otra parte, la agencia IRNA dijo que se escucharon cinco explosiones en la provincia de Yazd, en el centro de Irán.

El Comando Central publicó por la noche en la red social X que lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán por séptima noche consecutiva y añadió que los ataques “buscan seguir debilitando las capacidades militares iraníes”.

Asu vez, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) anunció en un comunicado que sus fuerzas atacaron ese día un depósito que albergaba embarcaciones de superficie no tripuladas de Estados Unidos en Bahréin destruyendo varias de ellas.

El CGRI hizo el anuncio en un comunicado publicado en su sitio oficial de noticias Sepah News, y añadió que sus ataques de represalia con misiles y drones también alcanzaron el principal centro de inteligencia artificial de Bahréin, utilizado por Estados Unidos para detectar objetivos y cometer “crímenes de guerra”, y lo destruyeron por completo.

En otro comunicado difundido el viernes, el CGRI indicó que sus fuerzas de defensa antiaérea derribaron un dron AeroVironment RQ-11 sobre el distrito de Ramshir, en la provincia sudoccidental de Juzestán.

Agencias AFP y Reuters