Hablaban hace 15 años, viajó para conocerla, pero no funcionó: “Me llevé una decepción bastante grande”

“Quiero ayudar a incentivar a la gente a que cumpla sus sueños y a que aprendan que si las cosas no salen como las planeamos, aunque nos frustre un poco, es parte de la vida y del aprendizaje”, dijo el tiktoker The Mexicat, tras arriesgarlo todo por conocer al amor. Este joven de Argentina viajó a Hermosillo, Sonora, en México, para por fin encontrarse con su ilusión desde la infancia, una mujer con la que llevaba 15 años hablando y con la que quería unir su vida. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. La historia la cuenta él mismo a todos sus seguidores.

Dicen que el que no arriesga no gana, y tal vez puede ser verdad. Recientemente, se han viralizado las historias de quienes están dispuestos a dejarlo todo por conocer a sus amores virtuales, pero muchas veces la desilusión llega antes del comienzo de la relación.

“Teníamos una especie de amor adolescente y no funcionó. A principios de este año (2021), ella me habló y yo quería conocer otra cultura, irme de Argentina. Surgió la idea de ir a conocerla, a su hija también, empezar una relación. Vendí todo lo que tenía y me puse en campaña de arreglar mi situación laboral”, contó Erik Uriel, mejor conocido como The Mexicat en TikTok, quien dejó todo en su país para llegar a México con el mayor ahorro posible y compró su pasaje. El primer obstáculo fue la pandemia, pues por las restricciones de viajes le reprogramaron su vuelo dos veces: inicialmente para agosto, cuando estaba planeado para julio, y luego hasta octubre, cuando llegó al país. Tan pronto arribó, la emoción de verse con aquella persona que conoció por internet y que había sido su amor durante años, se esfumó ante la imposibilidad de conectar.

Un argentino se enamoró de Hermosillo, México, pero sufre las inclemencias del calor

“Lo intenté, la conocí, la relación no funciono desde el principio. Me dolió bastante, tanto sacrificio y tanto esfuerzo para llegar acá y bueno, fracasó la relación”. Contrario a lo que se esperaría en una situación así, que se regresaría a su país, se quedó en México y se enamoró de su comida.

“Con lo último que me quedaba de plata alquilé un departamento y empecé a buscar trabajo en una nevería, luego en un negocio de pollo. Prácticamente, todas las personas con las que me crucé me dieron una mano, vecinos me invitaron a comer cuando no tenía nada. Incluso me prestaron su cobija y lavadora”, detalló Eric, quien también comparte videos en los que prueba comida típica de México, interpreta temas del regional mexicano y muestra cómo sufre algunas situaciones que se viven en Hermosillo, Sonora, como el calor.

“Estoy aprendiendo a ver la vida de otra manera, aunque me llevé una decepción bastante grande, es una oportunidad para aprender. Aunque no entendamos las razones, me hicieron ver que tal vez estoy acá por una causa diferente a la que tenía en mente y tengo que seguir peleándola”. Y es que el argentino también busca que los mexicanos valoren lo que tienen, pues muchas veces se dejan de apreciar los aspectos positivos entre tantas noticias de violencia o inseguridad.

Un argentino cada vez más mexicano, así se describe The Mexicat

“Tienen una ciudad muy hermosa que tiene mucho para conocer, para mí las cosas son nuevas y todo me asombra y me llama la atención. Quiero que vean y valoren y disfruten su ciudad porque pocas veces he visto tanta buena onda. Se puede progresar estando afuera”, añadió.

Actualmente, Erick sigue trabajando y su pasatiempo es TikTok, en donde cada vez tiene un estilo más mexicano al compartir su recorrido gastronómico por Hermosillo. Antes de finalizar con su historia, dejó un consejo para aquellos que no tienen miedo de arriesgarse a probar nuevos aires y de cambiar su vida.

Argentino persigue amor en México

“Cumplan todos sus sueños, por más que parezcan una locura. Hay alguien que vino de Argentina y lo hizo por cumplir un sueño”, finalizó.

En los comentarios, recibió una ola de apoyo y le daban consejos de cómo sobrevivir al calor de Hermosillo y la bienvenida con los brazos abiertos a ese país.

