¿Habrá reembolsos por la eliminación de los aranceles? Lo que significa en EE.UU.

A causa de los aranceles impuestos el año pasado por el presidente Donald Trump, algunos productos comercializados en Estados Unidos aumentaron de precio. Ahora, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno excedió su autoridad, pero esto no significa que los consumidores experimenten una reducción en los valores ni obtengan un reembolso.

Lo que significa en EE.UU. la eliminación de los aranceles

Mientras la administración prepara recursos para apelar y sopesa una estrategia diferente, las empresas mantienen cautela frente a los posibles impactos.

El fallo de la Corte Suprema impacta en las tarifas que el gobierno federal impuso en el marco de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Bajo estos términos entran los gravámenes específicos por país, como los impuestos del 15% a los productos procedentes de países de la Unión Europea.

La reacción de Trump a la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles en EE.UU.

La medida de la administración Trump afectó a la economía de los hogares estadounidenses debido al incremento de precios de los productos:

Los datos del Laboratorio de Presupuesto de Yale indican que la familia promedio perdería alrededor de 1800 dólares a causa de este impacto.

Es poco probable que las empresas reduzcan el precio de los productos debido al futuro incierto de los impuestos.

También hay pocas probabilidades de que las compañías otorguen un reembolso a los consumidores por el dinero perdido.

“Generalmente, los precios no bajan una vez que suben”, expresó Joe Feldman, director ejecutivo sénior y analista minorista de Telsey Advisory Group, en diálogo con The Washington Post.

Reembolsos de US$2000 de Trump basados en aranceles

Si bien Trump afirmó el año pasado que planeaba otorgar reembolsos de US$2000 a los estadounidenses con el dinero recaudado por los aranceles, la implementación de la medida es compleja.

Según un análisis de la Tax Foundation, los pagos propuestos costarían entre US$279.800 millones y US$606.800 millones. Los ingresos acumulados por los gravámenes ascenderían a US$158.400 millones en 2025 y US$207.500 millones en 2026, por lo que no sería suficiente para cubrir los pagos.

Donald Trump sostuvo que entregaría un reembolso a los ciudadanos estadounidenses por los aranceles, pero hasta el momento no hay confirmaciones oficiales

En una entrevista publicada el 11 de enero de 2026 por The New York Times, Trump adelantó: “El dinero de la tarifa es sustancial. Llegará, voy a ser capaz de entregar los US$2000 en algún momento. Yo diría hacia el final del año”.

Por el momento, no hay reembolsos anunciados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). La última ronda de pagos de impacto federal se remonta a 2021.

En cuanto a las empresas, existe un proceso para que los importadores ajusten y disputen los aranceles que han pagado en la frontera. No obstante, el gobierno no especificó si sucederán ni cómo funcionarían estos reembolsos, y la Corte Suprema tampoco se manifestó al respecto.

Qué sucederá con los precios y los aranceles a futuro en EE.UU.

De acuerdo con The Washington Post, las compañías comenzaron a prepararse para un posible proceso de reembolso.

El año pasado las empresas acumularon inventario para anticiparse al impacto de los aranceles del gobierno. Aunque esto comenzó a agotarse para muchas compañías a finales del año pasado, es posible que la eliminación de las tarifas de la IEEPA evite futuros aumentos de precios.

A su vez, los gravámenes específicos para sectores, como aquellos que impactan en el acero, el aluminio y los automóviles, se mantendrán vigentes.

Luego de los argumentos orales ante la Corte Suprema, el presidente sostuvo que su equipo desarrollaría un plan de segunda ronda para establecer impuestos por otra vía.

Trump afirmó que su equipo prepara una vía alternativa para continuar con la política de aranceles en EE.UU. Archivo

El abogado especializado en comercio internacional de Holland & Knight en Washington D. C., Patrick Childress, aseguró que una alternativa sería utilizar otra ley que permite implementar temporalmente aranceles de hasta el 15% durante cinco meses.

“Creo que este es el camino que probablemente tomará la administración porque les da agilidad. Tienen flexibilidad para aumentar o reducir los aranceles, lo que resulta en aranceles específicos para cada país, muy similares a los aranceles de la IEEPA”, sostuvo al medio citado. Si esto sucede, no habría cambios sustanciales para los consumidores estadounidenses.