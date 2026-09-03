Incluso entre republicanos: el conflicto de Trump con Canadá y crear el “lago América” genera división en las encuestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un frente de conflicto con Canadá que, según las últimas encuestas, encuentra poco respaldo entre los estadounidenses en general y tampoco logra una adhesión clara dentro de las filas republicanas. La nueva disputa comercial y la decisión de rebautizar el lago Ontario como “lago América” aparecen vinculadas a una misma cuestión: una parte importante del electorado no parece querer una confrontación más dura con el país vecino.

Trump y Canadá: rechazo a los nuevos aranceles en las encuestas

Una nueva encuesta de Reuters-Ipsos, realizada durante los últimos días, ofrece uno de los primeros registros de opinión pública sobre la renovada disputa entre Trump y Canadá. El resultado muestra un rechazo considerable a las dos principales decisiones que están en el centro de la controversia: los nuevos aranceles contra productos canadienses y el intento de modificar el nombre del lago Ontario.

Trump quiere renombrar el lago Ontario como "lago América": la dura respuesta del alcalde canadiense

El cambio de denominación recibe un rechazo amplio. Según el sondeo, el 63% de los estadounidenses se opone a la orden ejecutiva de Trump para que el lago Ontario pase a llamarse “lago América”, mientras que el 14% manifiesta su apoyo.

El resto de los consultados permanece indeciso. La diferencia alcanza así 49 puntos porcentuales. El resultado también muestra una intensidad muy desigual entre ambos sectores.

El 52% de los estadounidenses se ubica entre quienes se oponen firmemente al cambio de nombre, mientras que solo el 7% lo respalda de manera contundente.

Incluso entre los republicanos, el cambio de nombre encuentra más resistencia que respaldo: el 43% se opone, frente a un 33% que lo apoya. La diferencia es menor que en el conjunto general de la población, pero igualmente refleja que la propuesta no consigue una aceptación mayoritaria dentro de la propia base partidaria del presidente.

El “lago América” queda bajo presión en las encuestas

La controversia alrededor del nombre del lago Ontario forma parte de una serie de iniciativas similares impulsadas por Trump. CNN señala que el actual rechazo incluso supera, en algunos aspectos, la resistencia registrada cuando el mandatario promovió el cambio de nombre del golfo de México por “golfo de América” el año pasado.

El 63% de los estadounidenses se opone a la orden ejecutiva que busca rebautizar el lago Ontario Keito Newman - The Canadian Press

En aquel episodio, más de siete de cada diez estadounidenses se manifestaban en contra de la modificación. Sin embargo, el respaldo a aquella iniciativa era aproximadamente el doble del que registra ahora el proyecto relacionado con el lago Ontario.

Trump y Canadá: los aranceles tampoco convencen en las encuestas

El conflicto económico también presenta cifras desfavorables para el presidente estadounidense. La encuesta de Reuters-Ipsos indica que el 57% de los estadounidenses rechaza los nuevos aranceles de Trump contra Canadá, mientras que el 20% los respalda.

La encuesta de Reuters-Ipsos revela que el 57% de los estadounidenses desaprueba los nuevos gravámenes contra productos canadienses, mientras que solo un 20% los apoya Manuel Balce Ceneta - AP

Según los datos recopilados en el análisis de CNN, una encuesta de Reuters realizada en diciembre había encontrado que el 53% de los estadounidenses se oponía a los aranceles en general, frente al 23% que los apoyaba.

La reacción tampoco había sido favorable cuando Trump anunció inicialmente los aranceles sobre productos canadienses a comienzos de 2025. En ese momento, el 59% de los estadounidenses los rechazaba y el 36% los respaldaba.