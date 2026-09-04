Con licencias de California y Nueva York: el operativo de la CBP con 95 camioneros ilegales detenidos en Arizona

Un operativo de la Patrulla Fronteriza en el sector de Yuma, Arizona, dejó 143 personas detenidas entre el 10 y el 14 de agosto, incluidas 95 que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) identificó como camioneros indocumentados que tenían licencias comerciales. Del total, 76 de California y seis de Nueva York poseían la documentación.

Cómo fue el operativo de la CBP en Arizona

De acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, la acción fue realizada junto con organismos locales que participan de la Operación Stonegarden, un programa federal de cooperación con agencias estatales y locales.

Según la CBP, la intervención buscó combatir el tráfico de personas, drogas y otras actividades ilegales organizadas. La agencia federal no identificó públicamente a los conductores migrantes ni informó sus países de origen.

Qué encontró el operativo de la CBP en Arizona

Además de los arrestos, los agentes interceptaron dos operaciones de tráfico de personas, según el aviso de la CBP. Los procedimientos terminaron con cuatro presuntos traficantes detenidos y otras 17 personas que, de acuerdo con la agencia, estaban siendo trasladadas ilegalmente.

Durante los cinco días de intervención también se incautaron un arma de fuego, 74 libras de metanfetamina (33,5 kilogramos) y 169 libras de marihuana (76,7 kilogramos). En el balance general, la CBP informó 143 arrestos de personas procedentes de 18 países.

El momento de los arrestos llevados a cabo por la CBP en Yuma, Arizona CBP

Dustin W. Caudle, agente jefe interino de la Patrulla Fronteriza del Sector Yuma, destacó el trabajo conjunto de las autoridades y sostuvo que la operación permitió actuar contra distintas amenazas para la seguridad pública.

Caudle afirmó que la agencia mantiene su compromiso de proteger a la población frente a amenazas internacionales “ya sean conductores sin licencia o sin la capacitación adecuada, u organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas o de drogas”.

Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron un operativo de cinco días en el sector de Yuma, Arizona CBP

Las nuevas reglas sobre licencias comerciales que aplicó la CBP

El operativo se produjo después de la entrada en vigor de una nueva regulación federal sobre las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) para conductores no domiciliados.

La nueva regulación federal limita desde el 16 de marzo de 2026 el acceso a las licencias comerciales no domiciliadas a conductores con ciertos estatus migratorios Shutterstock

La norma del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) modificó los requisitos para acceder a una CDL o a un permiso de aprendizaje comercial de este tipo.

Desde el 16 de marzo de 2026, solo determinadas personas con estatus migratorio legal pueden obtener una CDL no domiciliada.

Además, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) establece que los solicitantes deben demostrar que se encuentran en EE.UU. bajo uno de tres estatus migratorios laborales específicos: H-2A, H-2B o E-2.

Por otro lado, la normativa oficial establece límites sobre la vigencia de estas licencias y exige que los estados verifiquen la situación migratoria de los solicitantes antes de emitirlas, renovarlas o realizar determinadas modificaciones.

“Esta medida contribuirá a eliminar otro incentivo para la inmigración ilegal y a fortalecer aún más la frontera, la más segura en 50 años”, sostuvo la CBP al presentar los resultados y detalles de la operación en Arizona.