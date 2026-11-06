Hakeem Jeffries, el demócrata que puede hacer historia como el primer presidente negro de la Cámara de Representantes de EE.UU.

WASHINGTON.– Hakeem Jeffries, el dirigente demócrata de 56 años nacido en Brooklyn, está a un paso de convertirse en el primer afroamericano en presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras la contundente victoria de su partido en las elecciones de medio mandato de esta semana.

De perfil moderado y estilo reservado, el legislador neoyorquino se prepara para asumir uno de los cargos más influyentes de Washington, con el desafío de conducir una bancada diversa y enfrentar al presidente Donald Trump durante los últimos dos años de su mandato.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jeffries, que lidera a los demócratas de la Cámara Baja desde 2023, deberá ser elegido formalmente cuando el nuevo Congreso se reúna el 3 de enero. Si se confirma su designación, sucederá al republicano Mike Johnson y ocupará un puesto que se encuentra en el segundo lugar de la línea de sucesión presidencial, después del vicepresidente.

Su eventual llegada al cargo marcaría un hito histórico. En 1870, durante la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil, Joseph Rainey se convirtió en el primer afroamericano elegido para la Cámara de Representantes. Más de 150 años después, Jeffries podría presidir esa misma institución, cuya construcción contó con el trabajo de personas esclavizadas.

“Estados Unidos está de vuelta”, proclamó durante los festejos demócratas en Washington, donde fue recibido entre cánticos de “¡Presidente de la Cámara! ¡Presidente de la Cámara!”.

“Este no es un momento partidista. Es un momento patriótico”, afirmó, antes de prometer cambios para mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses.

De Brooklyn a Washington

Hijo de un veterano de la Fuerza Aérea y de una trabajadora social, Jeffries creció en una familia de clase trabajadora en Crown Heights, un barrio de Brooklyn que durante la década de 1980 sufrió las consecuencias de la epidemia de cocaína. Esa experiencia influyó en su vocación política y en su interés por mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.

La presidenta del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, la representante Suzan DelBene (D-WA) (izquierda), posa para una foto con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries TOM BRENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Casado y padre de dos hijos, creció vinculado a la iglesia bautista Cornerstone. Estudió en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton, obtuvo una maestría en políticas públicas en Georgetown y se graduó con honores en Derecho en la Universidad de Nueva York.

Antes de ingresar en la política nacional trabajó como abogado corporativo y fue legislador estatal en Nueva York. Sus primeros intentos electorales, cuando tenía 29 años, terminaron en derrotas.

Finalmente, en 2012 llegó al Congreso después de desafiar a un legislador que llevaba tres décadas en el cargo y que terminó retirándose de la contienda.

Desde entonces representa a sectores de Brooklyn, parte del territorio que anteriormente había representado Shirley Chisholm, la primera mujer afroamericana elegida para el Congreso estadounidense.

Conocido por incorporar referencias al hiphop clásico en sus discursos, Jeffries desarrolló un estilo político caracterizado por la moderación y la búsqueda de consensos. Sus colegas destacan su capacidad de diálogo, aunque también recibió críticas por una actitud considerada demasiado cautelosa frente a las crisis políticas.

Su ascenso al liderazgo demócrata se produjo después de las elecciones de 2022, cuando Nancy Pelosi decidió dejar la conducción de la bancada. Con su respaldo, Jeffries asumió la conducción de los demócratas junto con Katherine Clark, de Massachusetts, y Pete Aguilar, de California, en el marco de una renovación generacional de la dirigencia partidaria.

Hakeem Jeffries KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El desafío de conducir la mayoría

La victoria electoral coloca ahora a Jeffries ante una nueva responsabilidad de pasar de encabezar la oposición a dirigir una Cámara de Representantes con capacidad para impulsar leyes e investigar al Ejecutivo.

El legislador prometió una agenda para los primeros 100 días centrada en reducir el costo de vida y reforzar la supervisión del gobierno.

Entre las principales preocupaciones figuran el precio de los alimentos y el combustible, los costos de la atención médica, la guerra con Irán y las relaciones de Washington con Rusia en medio del conflicto en Ucrania.

Su relación con Trump ha estado marcada por enfrentamientos públicos. El presidente se burló en distintas ocasiones del dirigente demócrata e incluso difundió en las redes sociales una imagen falsa de Jeffries con un sombrero mexicano frente a la Casa Blanca.

Sin embargo, uno de sus mayores desafíos estará dentro de su propio partido. La nueva mayoría incluirá a representantes progresistas respaldados por los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, mientras que el sector moderado, agrupado en la New Democrat Coalition, seguirá siendo el bloque más numeroso de la bancada.

Hakeem Jeffries TOM BRENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jeffries deberá conciliar esas diferencias para evitar las disputas internas que dificultaron la gestión de Johnson, cuya estrecha mayoría republicana estuvo atravesada por enfrentamientos y bloqueos legislativos. Los demócratas también anticiparon investigaciones sobre posibles irregularidades de la administración Trump, sin descartar un eventual juicio político contra el presidente.

Durante su discurso tras las elecciones, Jeffries prometió representar a votantes de distintas regiones y sectores sociales. “Vamos a luchar por los pueblos de Estados Unidos. Vamos a luchar por las ciudades. Vamos a luchar por los suburbios. Vamos a luchar por el corazón del país. Vamos a luchar por las comunidades negras y latinas de todo Estados Unidos”, afirmó.

Antes de retirarse del escenario, cerró su intervención con una referencia a sus orígenes: “Lo logramos, Brooklyn. Lo logramos”.

Su llegada a la presidencia de la Cámara Baja marcaría un cambio generacional en el Congreso estadounidense, aunque su principal prueba será mantener cohesionada a la mayoría demócrata y traducir el triunfo electoral en resultados legislativos frente a una Casa Blanca todavía controlada por Trump.

Agencia AP y diario The New York Times