Harris pide el voto a los jóvenes, Trump critica a Zelenski

En la recta final para las elecciones, Kamala Harris advirtió este jueves a los jóvenes del estado clave de Wisconsin contra las consecuencias "brutalmente graves" de una victoria de Donald Trump, quien criticó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

"Va a ser una carrera reñida hasta el final", les dijo la vicepresidenta y candidata demócrata, empatada en las encuestas para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

"Estoy haciendo campaña por cada voto, porque quiero y tengo la intención de ser una presidenta para todos los estadounidenses, sea cual sea su partido, dónde vivan o dónde obtengan las noticias", afirmó en Wisconsin, el estado lechero de Estados Unidos.

La exfiscal de 59 años y el expresidente de 78 se desviven por atraer a los indecisos. Ella trata además de captar el voto de los republicanos moderados.

Para conseguirlo el miércoles arriesgó en terreno hostil con una entrevista en Fox News, que fue seguida por más de 7 millones de telespectadores, según esta cadena, la preferida de los conservadores.

Este jueves criticó a Trump por haber dicho que el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus simpatizantes atacó el Capitolio, "fue un día de amor".

El expresidente se refería a que cientos de miles de personas acudieron a Washington porque pensaban que las elecciones, que él perdió contra Joe Biden, "estaban amañadas".

- "No se detendrá" -

"Donald Trump es un hombre poco serio, y las consecuencias de que alguna vez ponga un pie de nuevo en el Despacho Oval son brutalmente graves, brutalmente graves", afirmó Harris en el primero de los dos mítines de este jueves en universidades de Wisconsin.

Insistió en que su rival es "cada vez más inestable y desquiciado" y "no se detendrá ante nada para reclamar un poder sin control".

Wisconsin es uno de los seis o siete estados que previsiblemente decidirán el resultado de los comicios el 5 de noviembre.

La derrota de los demócratas en los estados industriales de los grandes lagos, es decir Michigan, Pensilvania y Wisconsin, entregó las llaves de la Casa Blanca a Trump en 2016.

Los republicanos también elevan el tono a medida que se acerca el gran día.

En un mitin en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, otro estado clave, J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Trump, arremetió duramente contra Harris.

"Mientras Kamala Harris quiere extender la alfombra roja para los extranjeros ilegales y darles Medicare y Seguridad Social, el mensaje de Donald Trump a las personas que están en este país ilegalmente es sencillo: hagan sus maletas", afirmó.

- "Cerrar la frontera" -

Acusó a Harris de llamar "racistas" a los republicanos por decir que debe "cerrar la frontera sur" con México.

Según él los estadounidenses pierden "calidad en la educación" y en "la atención médica" debido a la cantidad de "extranjeros ilegales" en el país.

"Debería hacer su puñetero trabajo", "mirarse en el espejo y dejar de atacar a los ciudadanos de su propio país", soltó Vance.

En un podcast afín difundido el jueves, Trump mencionó la guerra en Ucrania y volvió a lanzar dardos al presidente ucraniano.

"Zelenski es uno de los mejores vendedores que he visto. Cada vez que viene le damos 100.000 millones de dólares. ¿Quién más ha conseguido esa cantidad de dinero en la historia? Nunca ha habido (nadie)", dijo Trump en el podcast PBD, con dos millones de suscriptores.

"Y eso no significa que no quiera ayudarle, porque me siento muy mal por esa gente. Nunca debió permitir que esa guerra comenzara", añadió.

Ucrania es un aliado de Estados Unidos pero el magnate alardea de su buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Lo hizo incluso cara a cara con Zelenski en septiembre.

En su red Truth Social, el magnate volvió a pedir que se retire la licencia a la cadena CBS por una entrevista que Harris concedió a la cadena, en la que según él una de las respuestas fue editada.

En la carrera Trump cuenta con el apoyo de Elon Musk, el hombre más rico del mundo que hace campaña con él, además de financiarla.

En un acto en Pensilvania, frente a una inmensa bandera estadounidense, el propietario de Tesla explicó que estaba allí porque "es crucial para el futuro del mundo".

Por la noche Trump asistirá a la tradicional cena de gala de la Fundación Alfred E. Smith Memorial, que recauda fondos para organizaciones benéficas católicas.

Rompiendo con una tradición de décadas, Harris, cuya campaña gira en torno a la defensa del derecho al aborto, le dio plantón en septiembre al rechazar la invitación a este acto.

