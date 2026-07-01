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Harry Kane es "cada vez mejor", celebra Tuchel tras victoria de Inglaterra

El entrenador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, aplaudió este miércoles a Harry Kane, quien marcó los dos goles del triunfo 2-1 ante la República Democrática del Congo en...

Harry Kane es "cada vez mejor", celebra Tuchel tras victoria de Inglaterra
Harry Kane es "cada vez mejor", celebra Tuchel tras victoria de InglaterraAssociated Press

El entrenador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, aplaudió este miércoles a Harry Kane, quien marcó los dos goles del triunfo 2-1 ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial.

Tuchel, más allá del reconocimiento a su estrella, resaltó la paciencia de la selección de los Tres Leones para reponerse tras "el peor comienzo posible".

Kane anotó en los minutos 75 y 86, después de que Brian Cipenga pusiera arriba a los africanos en el 7.

"Es cada vez mejor", celebró un sonriente Tuchel al referirse al delantero del Bayern Munich, quien llegó a cinco goles en Norteamérica 2026 con la selección inglesa y a 13 de por vida.

"Seguimos creyendo. Tuvimos el peor comienzo posible. Primer disparo, primer gol y se complicó el partido, pero después de la primera pausa para hidratación, mejoramos y dominamos", analizó Tuchel.

"Deberíamos haber tenido un penalti (reclamado por Kane). Los suplentes entraron, se esforzaron y ganamos. Merecido, pero tuvimos que trabajar mucho. Tenemos que tener esa mentalidad: si las cosas se ponen difíciles, se ponen difíciles, pero no podemos perder la paciencia ni la fe", agregó.

AFP
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