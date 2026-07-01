EE.UU. anuncia un regalo único del Seguro Social para bebés nacidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026

Los bebés que nazcan en Estados Unidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026 podrán recibir una tarjeta especial del Seguro Social con el logotipo oficial Freedom 250, creado para conmemorar los 250 años de la independencia del país. El documento tendrá la misma validez y funciones que cualquier tarjeta tradicional emitida por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y no implicará costos adicionales para las familias.

Qué recibirán los bebés nacidos entre julio y diciembre de 2026

Según informó la SSA a Fox Business, la edición conmemorativa será emitida únicamente para los recién nacidos que obtengan su número de Seguro Social durante el período establecido por la agencia.

A diferencia de monedas, estampillas u otros artículos creados para celebrar aniversarios nacionales, el diseño aparecerá en uno de los primeros documentos federales que recibirá el menor.

La única diferencia de la tarjeta será la incorporación del logotipo Freedom 250, diseñado para celebrar el aniversario semiquincentenario de Estados Unidos. Al respecto, el comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano, destacó el valor simbólico de la propuesta al anunciar el lanzamiento.

“Freedom 250 es una celebración de la historia de Estados Unidos y de los momentos que dieron forma a nuestra nación, incluida la creación del Seguro Social hace más de 90 años”, afirmó el funcionario.

Por otro lado, agregó: “La próxima generación de estadounidenses nacida durante este año histórico recibirá tarjetas limitadas del Seguro Social con el logotipo Freedom 250”.

El diseño aparecerá en uno de los primeros documentos federales que recibirá el menor (Unsplash/Kelsey Farish)

Cómo obtener la tarjeta especial del Seguro Social

Los padres no deberán completar formularios adicionales ni realizar trámites especiales para acceder a esta edición conmemorativa. La SSA explicó que la emisión se realizará automáticamente a través del programa Enumeration at Birth, el mecanismo que permite solicitar el número de Seguro Social al momento de completar el registro de nacimiento en hospitales, centros de maternidad o mediante parteras autorizadas.

La agencia remarcó que no habrá cargos adicionales para las familias ni para los contribuyentes. Quienes cumplan con los requisitos recibirán el documento especial de manera automática.

También aclaró que los niños nacidos antes del 2 de julio o después del 31 de diciembre de 2026 no podrán acceder al diseño Freedom 250. Del mismo modo, las tarjetas de reemplazo o las copias emitidas posteriormente serán entregadas con el formato estándar.

La advertencia de la SSA sobre posibles estafas

Junto con el anuncio, la Administración del Seguro Social emitió una advertencia dirigida a los padres para evitar posibles intentos de fraude relacionados con la iniciativa.

La agencia recordó que nunca solicitará pagos, transferencias bancarias ni información financiera para obtener la tarjeta conmemorativa. Tampoco enviará mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas exigiendo dinero para acceder al documento.

Junto con el anuncio, la Administración del Seguro Social emitió una advertencia dirigida a los padres para evitar posibles intentos de fraude (Facebook/Social Security Administration)

La iniciativa podría alcanzar a millones de familias. De acuerdo con datos de la propia SSA, más de 3,5 millones de niños nacen cada año en Estados Unidos, por lo que una parte importante de los recién nacidos de 2026 podría recibir esta edición especial durante el período de implementación.