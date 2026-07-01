Un juez federal suspendió temporalmente la escolta obligatoria a periodistas del New York Times dentro del Pentágono

NUEVA YORK.– Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Defensa suspender temporalmente su exigencia de que los periodistas de The New York Times estén acompañados por un escolta oficial cada vez que realizan coberturas dentro del Pentágono, en nuevo revés para los esfuerzos del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, por restringir el acceso de los medios.

El juez del Distrito de Columbia, Paul L. Friedman, emitió una medida cautelar preliminar que impide aplicar esa política al considerar que viola la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana –que protege la libertad de prensa– , mientras continúa el proceso judicial iniciado por el diario contra las restricciones del Pentágono.

The New York Times

En la orden no se especifica si los periodistas de otras organizaciones también quedarían exentos de esa política.

El periódico demandó al Departamento de Defensa en mayo por segunda vez en cinco meses. Las demandas han alimentado una creciente tensión entre los medios de comunicación de Estados Unidos y el gobierno republicano, tanto en el ámbito público como en los tribunales.

STATEMENT:



The Department strongly disagrees with today’s decision. This ruling strips away reasonable security measures and will make it easier for sensitive and classified information to reach our adversaries.



Unescorted access to the Pentagon allowed journalists to observe… pic.twitter.com/r5ZYtvT5UL — Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 30, 2026

El Times celebró el fallo de Friedman.

“La decisión de hoy, bien fundamentada, reafirma los derechos de la prensa, amparados por la Primera Enmienda, a cubrir el Pentágono sin restricciones diseñadas para impedir que el público sepa lo que hace el Ejército”, señaló el vocero Charlie Stadtlander.

“El tribunal reconoció que la nueva política del Pentágono, implementada apresuradamente, fue una clara violación de la Constitución”, agregó el vocero.

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X a última hora del martes que el departamento “discrepa enérgicamente” con la decisión de Friedman.

“Este fallo elimina medidas de seguridad razonables y facilitará que información sensible y clasificada llegue a nuestros adversarios”, escribió Parnell.

Litigios

En octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, adoptó una política que le otorgaba al Pentágono la facultad de revocar las credenciales de prensa de los periodistas considerados un “riesgo para la seguridad” si buscaban obtener determinada información de militares que no estuvieran autorizados a hablar con los medios de comunicación.

En una demanda presentada en diciembre, The New York Times sostuvo que esas normas constituían una violación inconstitucional de la Primera Enmienda, y el juez Friedman falló a favor del medio en marzo.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, habla con los periodistas en una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington, el 16 de abril de 2026 Kevin Wolf - FR33460 AP

Un día hábil después, el Pentágono publicó un conjunto revisado de normas que incluía el requisito de que los periodistas estuvieran acompañados por un escolta oficial. Antes de ese cambio, los reporteros podían desplazarse sin escolta por algunas áreas del edificio. El Pentágono, además, apeló el fallo de marzo.

En una resolución preliminar emitida en abril, un tribunal de apelaciones permitió al Pentágono mantener vigente la norma de los escoltas mientras continuaba el litigio, en parte porque el juez Friedman no había abordado ese requisito específico en el caso original.

Posteriormente, en mayo, el Times presentó una segunda demanda para anular la obligación de contar con un escolta, al considerar que se trataba de una medida de represalia y que vulneraba la libertad de prensa.

Una periodista guarda las placas identificativas de diversos medios de comunicación en la zona de prensa del Pentágono, el 15 de octubre de 2025, en Washington Kevin Wolf - FR33460 AP

La decisión del martes significa que el tribunal ya ha escuchado los argumentos sobre la política de escoltas y ha determinado, de manera preliminar, que esta vulnera de forma independiente la Constitución, escribió el juez Friedman.

El Pentágono sostuvo que la política de escoltas es fundamental para cumplir con su obligación de proteger la seguridad nacional y que los periodistas que circulan sin acompañamiento pueden “mantener una presencia física constante cerca de áreas sensibles dentro del Pentágono”, según la declaración judicial de uno de sus funcionarios.

Además, argumentó que los reporteros habían aprovechado esa libertad de movimiento para obtener información sensible.

Trabajadores de la CBS se llevan contenidos de su cabina en el Pentágono Kevin Wolf - FR33460 AP

Sarah Welch, abogada del Departamento de Justicia que representa al Pentágono, sostuvo que la norma de los escoltas no “interfiere” con las tareas de recopilación de información periodística y que “la Primera Enmienda no garantiza el derecho a la forma de acceso más conveniente”.

Durante una audiencia celebrada en junio sobre la política, un abogado de The New York Times rechazó los argumentos del Pentágono y sostuvo que el propio equipo de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas se beneficiaba de su interacción con los periodistas.

Reporteros del Pentágono abandonan el edificio tras dejar sus credenciales Kevin Wolf - FR33460 AP

“El verdadero valor está en poder hablar con la gente y establecer relaciones. Es una calle de doble sentido”, afirmó Theodore J. Boutrous Jr., abogado del estudio Gibson Dunn que representa al medio.

Desde que el Pentágono impuso sus primeras restricciones, The New York Times y otras organizaciones periodísticas abandonaron voluntariamente los espacios de prensa dentro dentro del departamento y continúan cubriendo sus actividades desde el exterior del edificio, mientras un nuevo grupo de periodistas acreditados por el Pentágono ocupa actualmente las oficinas destinadas a la prensa.

Agencias AP y ANSA y diario The New York Times