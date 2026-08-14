Hawái declara estado de emergencia ante la tormenta tropical Lala

Hawái declaró estado de emergencia el jueves mientras se preparaba para el paso de la tormenta tropical Lala, que podría generar fuertes vientos, inundaciones y deslizamientos de tierra este fin de semana

El fenómeno está ganando fuerza en el Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que espera que se convierta en huracán a medida que se acerque a la Isla Grande de ese estado estadounidense

Los vientos soplaban a alrededor de 80 km/h, con ráfagas aún más fuertes

La tormenta podría descargar hasta 635 mm de lluvia en partes de la Isla Grande, conocida oficialmente como isla de Hawái, añadió el NWS

El gobernador Josh Green declaró el estado de emergencia en respuesta a la amenaza, una medida administrativa que libera fondos, recursos y personal en caso de daños

"La tormenta tropical Lala representa una amenaza grave para nuestro estado, en particular para la isla de Hawái, y estamos actuando ahora para garantizar que los recursos estén disponibles donde se necesiten", dijo Green

"Insto a todos a asegurar sus hogares, reunir suministros esenciales, revisar los planes de emergencia familiares y seguir las actualizaciones de fuentes oficiales confiables. Por favor, tomen esta tormenta en serio y cuiden unos de otros", añadió

Con 210.000 residentes, la isla de Hawái es la segunda más poblada del archipiélago, muy por detrás de Oahu, donde viven más de 1 millón de personas

La trayectoria de la tormenta sigue siendo incierta, pero se espera que permanezca mar adentro