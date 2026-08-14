Sintió algo en la cabeza y cuando se quitó el casco tenía una de las serpientes más venenosas de EE.UU.: “Podría haber muerto”

Un jugador de fútbol americano de Arkansas vivió un momento de tensión el 6 de agosto, cuando sintió que algo se movía dentro de su casco durante una práctica. Al quitárselo, después de una hora, descubrió una serpiente cottonmouth, también conocida como mocasín de agua, escondida entre el acolchado. El adolescente no sufrió heridas y el animal fue retirado por especialistas.

Sintió algo en el casco y descubrió una serpiente venenosa

El estudiante de Maumelle High School percibió un movimiento extraño sobre su cabeza. Ante la sospecha de que había algo en el interior del casco, se lo quitó y avisó al personal del equipo. Chris Davis, director de Servicios de Animales de Maumelle, explicó a CNN que el desenlace podría haber sido mucho más grave si la serpiente hubiera mordido al joven. “Podría haber muerto”, afirmó Davis.

Se puso el casco y una serpiente venenosa se escondió en su cabeza; VIDEO

Se trataba de una especie venenosa que se encuentra en distintas zonas del sur de Estados Unidos y que figura entre las serpientes de mayor peligrosidad de Arkansas. El adolescente fue evaluado y se comprobó que estaba bien. Después de cambiar de casco, pudo continuar con la práctica.

Cómo sacaron la serpiente del casco

De acuerdo con ABC News, el personal de Maumelle Animal Services acudió a la escuela para hacerse cargo del ejemplar. Estaba encajada entre el acolchado interior, por lo que los especialistas tuvieron dificultades para retirarla con las herramientas disponibles.

Finalmente, recurrieron a un procedimiento poco habitual. Colocaron el casco dentro de un recipiente con agua para provocar que saliera de su escondite cuando necesitara respirar.

Una vez que abandonó el equipamiento, los agentes pudieron atraparla con unas pinzas y retirarla sin causarle heridas. Posteriormente fue reubicada en una zona alejada de la escuela, según explicaron las autoridades locales.

Las bocas de algodón pueden tener una longitud de casi dos metros, y son similares a las serpientes de agua Wildlife Removal

Una serpiente venenosa que podía representar un riesgo

La especie corresponde a Agkistrodon piscivorus. Su nombre común en inglés, cottonmouth, alude al interior blanco de su boca, que suele exhibir como señal defensiva cuando se siente amenazada.

Su mordedura puede provocar dolor, hinchazón y alteraciones en la coagulación. En algunos casos, las lesiones requieren atención médica y tratamiento con antiveneno.

El video de la serpiente sorprendió en las redes sociales

Las imágenes del episodio comenzaron a circular en TikTok y otras redes sociales, donde provocaron numerosas reacciones.

El video muestra el momento en que descubren al animal y las maniobras posteriores para retirarlo del casco. La escena generó sorpresa entre los usuarios, muchos de los cuales destacaron lo inusual que resultaba que una serpiente venenosa hubiera permanecido escondida en el equipamiento sin ser detectada.

También hubo expresiones de temor ante la posibilidad de que el joven hubiera sido mordido mientras llevaba puesto el casco. De acuerdo con los especialistas, la especie suele encontrarse en zonas húmedas y cercanas al agua, aunque puede desplazarse a otros ambientes en busca de refugio.

Las autoridades de control animal recomiendan tener precaución al manipular objetos que permanecieron al aire libre o en lugares donde puedan resguardarse animales. En este caso, la serpiente fue retirada con vida y el jugador pudo continuar con el entrenamiento sin sufrir heridas.