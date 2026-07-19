"Hemos competido como animales", afirma el lateral Pedro Porro

El lateral izquierdo español Pedro Porro declaró que los jugadores de La Roja compitieron "como animales" desde el primer partido hasta la final ganada 1-0 en la prórroga ante Argentina este domingo.

"La verdad que es un espectáculo ver competir a este equipo, desde el minuto uno que empezamos este Mundial hasta el minuto 125 de la prórroga hemos competido como animales", analizó para la cadena de radio Cope el lateral extremeño del Tottenham, quien tras ser suplente ante Cabo Verde se destapó como uno de los mejores jugadores de España en este Mundial.

Porro tuvo también unas palabras de reconocimiento hacia la afición de la albiceleste: "La verdad que fair-play por ellos, cuando acabó el partido la afición que tienen es espectacular, ahora toca celebrar, somos justos campeones y a celebrarlo todos juntos en España".