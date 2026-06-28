"Héroes canadienses": la arenga viral de Jesse Marsch tras paso a octavos

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, elogió a sus "héroes canadienses" tras hacer historia al clasificar este domingo a los octavos de final del Mundial 2026, y calificó su próximo duelo ante Países Bajos o Marruecos como un "tiro libre".

Canadá, uno de los coanfitriones del torneo, llegaba al duelo de dieciseisavos ante Sudáfrica tras haber perdido sus seis partidos en sus dos anteriores participaciones mundialistas, en 1986 y en 2022.

Pero se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final gracias a su victoria in extremis 1-0 en Los Ángeles.

El técnico estadounidense llamó "héroes canadienses" a sus jugadores en una arenga en el césped del SoFi Stadium que se viralizó rápidamente.

En la rueda de prensa posterior al juego el timonel explicó que quería "transmitir lo importante que será este momento para el deporte en el país".

"Hay gente a la que le gusta decir que es performativo reunirse en el campo y, francamente, me importa un carajo lo que la gente tenga que decir", afirmó Marsch. "Lo único que me importa es nuestro equipo y lo que hacemos juntos".

El SoFi Stadium mostró grandes sectores teñidos de rojo, aunque con presencia minoritaria, y ahora el equipo viajará a Houston, Texas, para disputar los octavos de final del torneo.

El rival saldrá del duelo entre Marruecos y Países Bajos.

Marsch anticipó un reto mayor y admitió que deberá ajustar su plan, aunque celebró la posibilidad de enfrentar a "uno de los gigantes", con Marruecos como "gigante moderno" y Países Bajos como "gigante tradicional".

"Siento que es un tiro libre y vamos a ir por ello, y hacer todo lo que podamos para ver si encontramos la manera de lograr una victoria", afirmó.