Hezbolá es el "único obstáculo" para la paz entre Israel y Líbano, dice Rubio

Israel y Líbano podrían concluir un acuerdo de paz "mañana mismo" de no ser por el obstáculo de Hezbolá, declaró el martes el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

"Israel no tiene ninguna reivindicación territorial en Líbano. Hezbolá es el único obstáculo", afirmó Rubio, consultado al respecto durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

El secretario de Estado dio esas declaraciones el mismo día en que ambos países iniciaban en Washington una cuarta ronda de negociaciones.

"Sin Irán, no existiría Hezbolá", explicó, subrayando además que Estados Unidos, que desempeña el papel de mediador, insiste en separar las negociaciones israelo-libanesas de las que se mantienen con Irán, algo que Teherán rechaza.

Los embajadores de Israel y de Líbano fueron recibidos el martes en el Departamento de Estado para una nueva sesión de conversaciones directas, mientras Israel y Hezbolá intercambiaban ataques después de que Donald Trump asegurara que ambas partes le habían prometido calmar la situación.

Este cuarto encuentro entre los representantes de ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, durará en principio dos días.

Reúne, en particular, a los representantes israelí Yechiel Leiter y libanesa Nada Hamadeh Moawad, así como a Daniel Holler, un asesor de Marco Rubio, quien no participa en esta sesión.

Ninguno de los participantes hizo declaraciones.

El presidente estadounidense indicó el lunes por la noche en su red Truth Social que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se había comprometido a no enviar tropas a Beirut y que Hezbolá iba a "cesar totalmente el fuego".

Rubio precisó durante la audiencia que el compromiso de Hezbolá había sido transmitido "por conducto de las autoridades libanesas".

Los combates que enfrentan al ejército israelí y a Hezbolá desde el 2 de marzo han continuado pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, que había sido prorrogado una vez al término de estas negociaciones, las primeras en décadas.

Bombardeos israelíes el lunes por la noche causaron al menos seis muertos en el sur de Líbano, elevando a 13 el balance total de la jornada, según fuentes libanesas.

Hezbolá reivindicó el martes un ataque con cohetes contra un carro de combate israelí en Hadatha.