Hizo un pedido a un famoso local de Estados Unidos y la orden llegó con un insólito mensaje que la indignó

Una mujer llamada Diamond Chanel dejó en claro que pedir comida por Internet no siempre es la mejor alternativa, ya que hay riesgo de que las órdenes salgan mal o de que lleguen con confusiones. Lo que le sucedió hace unos días fue prueba de ello, dado que gastó 50 dólares en un pedido de la tienda Chipotle, pero cuando sus platos llegaron quedó totalmente decepcionada. Expresó su molestia a través de un video de TikTok para recibir una oleada de apoyo de la comunidad virtual.

El clip que publicó en su cuenta @diamondchanel.agbf dura tan solo nueve segundos, pero estos fueron suficientes para mostrar que recibió algo que ni siquiera pidió y además en una porción bastante menor. “Esta es la cosa más insultante que ha hecho Chipotle”, mencionó en la descripción de su video.

La comensal aseguró que ordenó tres contenedores de pollo, por lo que en su entrega debían estar los recipientes y aparte una tortilla para cada uno, ya que así es como se vende tradicionalmente el Chipotle. Sin embargo, solo le enviaron una pieza de esta guarnición. Asimismo, los empleados tomaron una actitud que la hizo enfurecer aún más porque la bolsa del pedido tenía un mensaje: “Se nos acabó todo, lo siento, Diamond”. Al parecer, el personal sabía que le había enviado bistec en lugar de pollo y se disculpó por ello. “Ni siquiera como bistec”, relató la mujer disconforme.

Pidió en línea y cuando la orden le llegó, enfureció

Tras su experiencia, Diamond optó por mostrar en cámara los tres platos casi vacíos y con una tortilla encima de ellos: “Esto ha sido muy insultante, especialmente para un niño de 7 años que buscaba la quesadilla de pollo para al final tener solo una cuchara llena de bistec”, escribió la tiktoker en la sección de comentarios.

Las reacciones a su pedido de Chipotle

Los usuarios de la red social que reprodujeron su video la incitaron a quejarse directamente en las oficinas corporativas de la compañía, una medida que la mujer reconoció haber tomado sin recibir una respuesta favorable. Le ofrecieron un reemplazo de su comida, pero no le pareció justo ni satisfactorio porque todavía estaba disconforme con el servicio.

Una mujer tenía muchas ganas de comer un Chipotle de pollo, pero cuando su orden le llegó no pudo más que enfurecerse @chipotle/Instagram

En tanto, eso dio pie a que más personas contaran sus propias experiencias con la atención al clientede Chipotle: “Una vez pedí una quesadilla y vino sin queso... el servicio de atención al cliente para la entrega es imposible de contactar, así que nunca recibimos un reembolso. Los probé una vez más y me enfermé por el bistec en mi burrito”, mencionó un hombre.

Así quedaron sus platos de Chipotle con la tortilla encima @diamondchanel.agbf/TikTok

Los usuarios estaban igual de molestos que la tiktoker porque su caso tenía antecedentes: “No hay ninguna razón por la que deberían haber aceptado esa orden para empezar. Si se les acabaron tantos ingredientes, no deberían estar tomando pedidos”; “Literalmente, tienes que ir al restaurante y verlos hacerlo, de lo contrario, estropearán tu pedido al 100 por ciento”.

No obstante, otra persona contó que no le fue tan mal al momento de reclamar: “Eso (lo que le sucedió a Diamond) es una locura, una vez olvidaron mi guacamole e inmediatamente me reembolsaron la mitad de mi pedido”.

