Fue Miss Mundo, hizo fotos para Playboy y cuenta qué pasó cuando sus hijos las descubrieron: “Tuve suerte”

Diez años después de haber aparecido en la portada de Playboy, la modelo irlandesa Rosanna Davison reconoció algunos episodios bochornosos en su vida, como los de sus hermanos menores, a quienes “atormentaron” en la escuela con las fotos. También describió cómo sus hijos encontraron algunas ediciones en casa; sin embargo, no se arrepiente de su aparición en la famosa revista.

Al recordar cómo fue el acercamiento de Playboy para convencerla de ser una de las “conejitas”, Davison contó que para entonces, en el año 2012, su aparición logró sorprender porque las redes sociales como Instagram eran nuevas.

“Siento que ahora estamos insensibilizados a la desnudez”, describió la modelo en una entrevista reciente con la periodista Angela Scanlon del canal RTÉ. “Pero llegó en el momento adecuado, fue antes de que me casara y tuviera mi familia. Estoy agradecida de haberlo hecho. No me arrepiento”, continuó la ahora empresaria.

Davison recordó que, para ese entonces, su ahora esposo Wesley Quirke fue clave para animarla a lucir su belleza en las páginas de Playboy, al igual que su padre, el cantante argentino-irlandés Chris De Burgh.

“Se acercaron a nosotros y parecía algo divertido de hacer. No vi el daño en ello y nuevamente no había niños involucrados en ese entonces, solo eran imágenes bonitas”, señaló quien fue la primera mujer irlandesa en desnudarse para Playboy.

Rosanna fue Miss Mundo y no se arrepiente de sus decisiones @rosanna_davison/Instagram

Las fotos de Rosanna Davison aparecieron en la versión alemana de la revista en octubre de 2012 y tuvieron tal aceptación que cruzaron el Atlántico y llegaron a la versión estadounidense.

La belleza de la rubia irlandesa cautivó al propietario del emporio editorial Hugh Hefner, quien la invitó a la Mansión Playboy en Los Ángeles.

Rosanna Davison cenó en la Mansión Playboy

“Es muy acogedora y hogareña”, definió la exparticipante de certámenes sobre lo que conoció de la Mansión Playboy en el año 2013, cuando el fundador de la marca la invitó para celebrar el hecho de que sus imágenes hubieran llegado a la versión norteamericana de la publicación.

Rosanna Davison cenó con Hugh Hefner en la Mansión Playboy de Los Angeles en el año 2013. @rosanna_davison/Instagram

“Fue como cenar en casa de un amigo”, aseguró la exmodelo irlandesa. “Cenamos, no solo él y yo, había más personas ahí. Luego vimos una película en blanco y negro al estilo de Charlie Chaplin y después me fui a casa”.

Aunque la visita fue breve y “ordinaria”, Rosanna manifestó que sí pudo echar un vistazo a la cueva de Hefner y dijo que en las paredes observó “muchas fotos” de partes íntimas de mujeres.

¡Sus hijos encontraron las revistas de Playboy!

Con el paso del tiempo, la modelo había olvidado que aún conservaba algunos ejemplares de la revista para hombres. Sin embargo, en una expedición casera, sus hijos de dos y tres años fueron los encargados de encontrarlas.

“Tengo un montón de esas (revistas de Playboy) en el cajón, y simplemente quedaron allí y me había olvidado de que estaban allí”, contó la modelo en el programa Ask Me Anything. “Los encontré (a sus tres hijos) como si las estuvieran rompiendo. Tengo algunas copias extra, pero solo tengo que reírme de cómo ha cambiado la vida. Afortunadamente no me reconocieron en las revistas”.

