Hizo una severa broma en el trabajo y aunque no lo esperaba lo despidieron: “Me vuelvo loco con las personas”

Una nueva polémica se desató en redes sociales luego de que un trabajador de una conocida cadena de almacenes que venden adornos y telas publicara un video donde gritaba y amenazaba a los clientes con que “perdería el control” si no abandonaban la sucursal de inmediato. El hecho ocurrió en una de las tiendas situadas en Edina, Minnesota, y el joven fue despedido.

A través de su cuenta de TikTok, un joven, que se identificó como Nickolas Cruiser, se filmó a sí mismo mientras hablaba por los altavoces de la tienda. El hombre, quien era trabajador en esa compañía, gritaba en tono severo que ya la tienda había cerrado hacía 15 minutos y que las personas deberían marcharse.

Cruiser publicó el video el martes pasado en la plataforma y en el mismo se lo pudo ver vestido con el uniforme de la compañía en tono verde manzana mientras sostenía con una mano uno de los micrófonos de la tienda.

Hizo una broma en el trabajo y aunque no lo esperaba lo despidieron TikTok/@nickolascruiser

Asimismo, en el clip se apreció que se trataba de un hombre joven, que por sus características físicas no superaría los 25 años. En la publicación, escribió que había sido despedido de una compañía distinta, Kmart, una cadena australiana de grandes almacenes.

“Si todavía estás aquí, eso significa que estás entrando ilegalmente, lo cual es un delito federal. Y déjame decirte que a tu mamá no le va a gustar. Así que sal ahora”, dijo Nickolas por el intercomunicador. “Y si no lo haces, iré a buscarte porque soy la seguridad en este lugar. Y me vuelvo loco con las personas a las que no se les permite estar aquí”, agregó.

Asimismo, acompañó el video con el texto: “Me despidieron de Kmart (bueno, fue de Jo-Ann). Jo-Ann, por favor, contrátenme de nuevo. Trabajé en la sucursal de Edina. Kmart deben contratarme de nuevo. Realmente me entristece que me hayan dejado ir”, comenzó el joven y luego añadió: “Haré un buen trabajo si me contratan de nuevo, por favor”.

Además, Nickolas se refirió a los consumidores del lugar: “Prometo no gritarle a su base de clientes, las mujeres ancianas, ni decirles que ‘iré tras de ellas’ y otras cosas similares”. De hecho, en el video se lo pudo ver al joven gritar y amenazar con que si no salían de inmediato de la tienda “iría tras ellos”.

Al final del video, el joven superpuso en texto que tres mujeres ancianas habían elevado un reclamo a la administración de la tienda.

El polémico video, que ya tiene más de 1,4 millones de reproducciones, no estuvo exento de opiniones por parte de los usuarios de la plataforma. Muchos de los mensajes expresaron que “las personas mayores no comprendían el humor que caracterizaba a aquellos que pertenecían a la generación Z”.

Sin embargo, otras personas señalaron que la base de los clientes de esta cadena de almacenes eran personas mayores, por lo que un anuncio en tono amenazador a través de los altavoces de la tienda pudo alarmarlos seriamente. “Jo-Ann no es el lugar para hacer eso”, escribió un usuario.

LA NACION