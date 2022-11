Trabajaba en Meta en Estados Unidos, fue despedido y ahora teme perder su visa H1-B: su pedido en LinkedIn

escuchar

Las últimas semanas han sido difíciles para aquellos que se dedican al sector tecnológico. Las empresas como Twitter, Meta, Amazon y Microsoft anunciaron despidos masivos en un ambiente lleno de incertidumbre. La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp despidió a más de 11.000 empleados, lo que equivale al 13% de su plantilla. En este momento nada agradable, Raju Kadam, quien era director de programas técnicos, fue parte de este desafortunado grupo. El especialista tiene un visado H1-B y dos opciones: encontrar un nuevo empleo o abandonar Estados Unidos.

Terminar un trabajo marca un antes y un después para las personas, sobre todo por la angustia de pensar en el futuro. Si bien cada uno puede tener su propia reacción y en muchos casos las define la desesperación, Kadam se tomó su propia experiencia de una forma distinta. En una publicación de LinkedIn que generó un fuerte eco contó su historia.

“Desafortunadamente, hoy recibí la triste noticia de que soy parte de los 11.000 empleados que fueron despedidos por Meta. No esperaba ser parte del despido, ya que tuve un fuerte desempeño en todos los trimestres desde que me uní. Empecé un viaje increíble hace 9 meses, pero se terminó abruptamente”, compartió hace unos días.

Para él, la situación no solo implica que tiene que conseguir un nuevo trabajo, sino también la posibilidad de perder su vida como la conoce hasta ahora. En su testimonio, reveló que suma 16 años en Estados Unidos y que sus hijos, Arjun y Yash, son ciudadanos de ese país.

“Tengo un visado H1-B y mi reloj para salir de EE.UU. comenzó hoy. Me dirijo a todos los Metamates, a mis contactos y a la comunidad de LinkedIn para que me ayuden a encontrar un trabajo o, de lo contrario, tendré que dejar los Estados Unidos con mis hijos (...) Haré todo lo que esté a mi alcance para darles la mejor oportunidad. Por lo tanto, necesito un nuevo trabajo lo antes posible”, solicitó efusivamente el profesional tecnológico.

Una abrumadora respuesta tras su despido en Meta

Si bien Raju Kadam todavía no ha encontrado un nuevo empleo, su sinceridad fue aplaudida. Su publicación pronto alcanzó los más de 24.000 “me gusta”. Algunas personas le ofrecieron ayuda, mientras que otras le mandaron buenos deseos y energía para que pudiera resolver su caso. “Estaría encantado de recomendarte para las vacantes en Uber. ¿Podrías enviarme un correo electrónico para que tenga los detalles para iniciar el proceso por ti?”, le dejaron.

Abogados expertos en migración le ofrecieron sus consejos, sobre todo ante la duda de algunas personas que no entendían cómo aún no contaba con la Green Card. “Toda la suerte a Raju Kadam, deseo que encuentre la oportunidad rápidamente y sin problemas. Pero tengo una pregunta para la gente que conoce el tema. ¿Cómo es posible residir en los EE.UU. durante tanto tiempo y todavía no tener permiso de residencia como mínimo? Creo que incluso la ciudadanía debería ser posible después de un período de residencia tan largo, ¿no?”, se leía entre las reacciones.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos establece que la visa H1-B es para profesionales con trabajos especializados, de investigación cooperativa con el Departamento de Defensa, trabajadores en proyectos de desarrollo y modelos de alta costura: “En calidad de trabajador especializado o modelo de alta costura H-1B, se le puede admitir por un período de hasta tres años. Su plazo puede ser extendido, pero por lo general no puede extenderse más de seis años, aunque pudieran darse ciertas excepciones”, puntualiza el Uscis.

Lejos de las dudas migratorias, la oleada de apoyo en esta red social, que es popular entre los profesionales, llegó a tal grado que Kadam tuvo que actualizar su publicación original con un último detalle: “Gracias a todos por su abrumadora respuesta y apoyo. Les responderé en breve”, cerró.

Los despidos sin precedentes liderados por Zuckerberg

Mark Zuckerberg contestó sobre los despidos masivos en Twitter, la compañía liderada por Elon Musk

Según consignó el medio Business Insider, tras los despidos sin precedentes, Mark Zuckerberg y otros ejecutivos convocaron el viernes a una reunión general de los sobrevivientes a esta medida.

El medio citado retomó el caso de un empleado, que hizo la pregunta sobre los recortes de empleo en Twitter. Zuckerberg habría afirmado que las empresas abordan los despidos de forma diferente. En su caso, considera importante hacerlo de forma reflexiva. De acuerdo con los asistentes, el CEO destacó que Elon Musk acaba de hacerse cargo de Twitter y que está claro que no ha tenido tiempo de una planificación meticulosa como lo han hecho las otras empresas. El último despido en Meta fue el primer recorte importante en los 18 años de historia de la compañía.

