El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 5 de noviembre

Una de las figuras más importantes en el mundo de la astrología durante los últimos años es Nana Calistar, quien logró conseguir millones de seguidores gracias a su particular manera de contar el secreto de las estrellas.

Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este martes 5 de noviembre.

Aries

Tu carácter será crucial en una situación inminente; usa tu inteligencia para evitar errores. Pon en su lugar a quienes intenten entrometerse en tu vida, así aprenderán a respetar tus límites. Si necesitas desahogarte, busca el apoyo de tu familia, que siempre debe ser tu prioridad.

Tauro

Recibirás noticias de una amistad que hace tiempo no ves. Deja que los comentarios hacia tu persona sigan su curso, no repitas errores del pasado. Tienes el poder de remediar cualquier equivocación, pero no vivas en lo mismo.

Géminis

Cuida tus pertenencias, podrías extraviar algo importante. Una amistad te pedirá consejo; bríndaselo, te lo agradecerá en el futuro. Evita hablar sin certeza sobre alguien cercano para no generar problemas. Se presentan oportunidades de viaje o negocios; sé cauteloso para que todo salga como deseas.

Los horóscopos de Nana Calistar para el martes 5 de noviembre Pixabay

Cáncer

No gastes dinero que no tienes y procura ahorrar para el futuro, pues podrían venir días difíciles. Amores están marcados este mes, pero uno es del pasado; no repitas experiencias que te impidan avanzar.

Leo

Cuando hay amor y confianza, cualquier relación puede funcionar; no te preocupes si has pasado por momentos difíciles, es cuestión de acuerdos. Cuida tu salud y presta atención a dolores musculares o infecciones. No permitas que habladurías de una amistad te afecten; ignora comentarios negativos y sigue adelante.

Virgo

Ten cuidado con golpes o caídas inesperadas. No te rindas; tienes el poder de levantarte y avanzar sin dar explicaciones a quienes no las merecen. En el trabajo, podrían surgir oportunidades de crecimiento o viajes, pero debes controlar tu carácter para no arruinarlo.

Los horóscopos para Nana Calistar para esta jornada de martes UNSPLASH

Libra

No permitas que otros influyan en tu percepción sobre alguien que te interesa; si no lo ves, no es real. Clarifica tus sentimientos y define qué buscas en esa persona. Oportunidades de crecimiento profesional se acercan, quizá un curso o clase.

Escorpio

Siempre habrá chismes a tu alrededor; no dejes que te afecten los comentarios de quienes no aportan nada a tu vida. Sé inteligente en el ámbito laboral; vienen cambios que pueden beneficiarte o afectarte.

Sagitario

Tienes oportunidades de lograr algo pleno y feliz, pero las has descuidado por atender asuntos que no te aportan nada. Retomarás el ejercicio o una dieta y podrías decepcionarte de alguien al descubrir verdades.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, martes 5 de noviembre UNSPLASH

Capricornio

Deja atrás los rencores y enfócate en el presente. Se avecina una reunión con amigos y posibilidad de salir con alguien interesado en ti; toma las cosas con calma. Una enfermedad en la familia te preocupará, pero todo saldrá bien.

Acuario

Se presentan cambios en el amor y podrías sentir atracción por alguien de lejos; si estás dispuesto, adelante. Estos días preferirás libertad sobre compromisos serios. Si tienes pareja, mostrará más afecto; quizá necesite algo de ti.

Piscis

No te culpes por errores ajenos ni permitas que nadie te manipule; tú controlas tu vida. Surgirán buenas oportunidades de negocio y una verdad sobre un familiar saldrá a la luz; no juzgues. La posibilidad de iniciar una relación es fuerte, pero no te apresures al elegir.